En medio de hechos escandalosos de colombianos en el exterior, un bochornoso episodio extradeportivo empañó el desarrollo del Mundial de Talla Baja que se celebra en Rabat, Marruecos, entre el 21 y el 29 de noviembre, protagonizado por futbolistas de Colombia y el seleccionado anfitrión.

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El incidente ocurrió inmediatamente después de concluido el compromiso correspondiente al grupo 1, duelo que finalizó igualado 1-1 tras un trámite intenso que terminó desbordando los ánimos dentro del terreno de juego.

Apenas sonó el pitazo final, jugadores marroquíes y colombianos protagonizaron un violento altercado que incluyó puñetazos y patadas sobre la cancha, creando caos generalizado ante la mirada de los espectadores presentes.

La gravedad de la trifulca obligó a que agentes policiales y personas ajenas a los planteles ingresaran rápidamente al campo para separar a los deportistas y evitar que el enfrentamiento escalara aún más.

Aunque los videos del bochornoso suceso circularon masivamente alrededor del planeta generando rechazo deportivo, hasta ahora la organización oficial del certamen no ha comunicado sanciones disciplinarias contra los futbolistas involucrados.

Más allá de esta polémica jornada, el campeonato reúne a 16 selecciones nacionales distribuidas en cuatro zonas clasificatorias, de las cuales avanzan los dos mejores equipos de cada grupo hacia cuartos de final.

En el grupo 1 compiten Marruecos, Estados Unidos, Guatemala y Colombia; mientras el grupo 2 reúne a Francia, México, Bolivia y Sudán, y el grupo 4 agrupa a Paraguay, Egipto, Japón y Ghana.

Por su parte, Argentina integra el grupo 3 junto con Brasil, Jordania e Irak, consolidando un arranque contundente que ya le garantizó anticipadamente su boleto a la siguiente ronda eliminatoria.

El conjunto albiceleste debutó goleando 5-0 a Jordania y este lunes superó 3-1 a Irak, quedando listo para disputar este martes el esperado clásico suramericano frente a Brasil.

Asimismo, los delegados esperan que este episodio quede como un hecho aislado dentro del certamen internacional, en donde Colombia quedó bajo la lupa de la organización por este caso.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Mundial de Talla Baja?

De acuerdo con el calendario oficial de la fase de grupos, el seleccionado nacional colombiano disputará sus encuentros clasificatorios ante los seleccionados de Estados Unidos y Guatemala durante esta semana.

El próximo compromiso de Colombia corresponde a la segunda jornada de su zona frente a Estados Unidos, duelo decisivo para sumar puntos clave rumbo a los cuartos de final.

Posteriormente, el conjunto colombiano cerrará su participación en la primera fase enfrentando a Guatemala, buscando asegurar uno de los dos cupos disponibles hacia las llaves eliminatorias directas del torneo.

El certamen mundialista reúne a 16 selecciones nacionales distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, disputándose íntegramente en escenarios deportivos habilitados en la capital marroquí durante noviembre.

En la estructura del torneo, el Grupo 1 reúne a Marruecos, Estados Unidos, Guatemala y Colombia; mientras el Grupo 2 está conformado por Francia, México, Bolivia y Sudán.

Por su parte, el Grupo 3 agrupa a Argentina, Brasil, Jordania e Irak, mientras el Grupo 4 reúne a Paraguay, Egipto, Japón y Ghana durante la fase inicial.

Según la programación establecida por la organización internacional, los partidos de la ronda de grupos se desarrollan entre el sábado 21 y el miércoles 25 de noviembre del presente año.

A partir del jueves 26 de noviembre comenzarán los cruces de cuartos de final, donde clasificarán únicamente los dos mejores seleccionados ubicados en la tabla de cada grupo clasificatorio.

Seguidamente, las semifinales se disputarán el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, dejando la gran final y el partido por el tercer puesto para el domingo 29.

Con este exigente cronograma competitivo en territorio africano, Colombia busca superar los incidentes extradeportivos recientes y consolidar su clasificación entre los ocho mejores equipos del mundo.

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