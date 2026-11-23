Por: Gol Caracol

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La selección Colombia femenina de fútbol dio a conocer recientemente la lista de jugadoras convocadas para los dos partidos que disputará frente a Australia, con el objetivo de finalizar el año deportivo con buenos resultados. De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, el técnico Ángelo Marsiglia incluyó en su convocatoria a varias figuras destacadas que han tenido apariciones claves en compromisos recientes, como Luisa Agudelo, Linda Caicedo y Daniela Garavito. La selección afrontará este reto buscando dos triunfos contra uno de los equipos tradicionalmente más exigentes del fútbol femenino internacional.

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Es significativo que el estratega Marsiglia optó por llevar al grueso de sus mejores jugadoras disponibles, lo que evidencia la importancia que se le asigna a estos partidos en la proyección y consolidación del proyecto deportivo de la selección nacional. Entre las ausencias más comentadas está la de Mayra Ramírez, actualmente fuera de las canchas debido a un proceso de recuperación llevado a cabo en el Chelsea femenino tras una seria rotura en el tendón de la corva, según destaca Noticias Caracol. Esta lesión la ha excluido de la lista, lo cual representa un desafío adicional para el equipo, que deberá reorganizar su esquema ofensivo en su ausencia.

El listado de convocadas incluye futbolistas que militan en equipos de diferentes países, lo que muestra el carácter internacional y la experiencia que ha alcanzado el fútbol femenino colombiano. Entre ellas se encuentran Daniela Arias del Club León de México, Daniela Caracas del R.C.D. La Coruña de España, Linda Caicedo de Real Madrid C.F. y Manuela Vanegas del Brighton & Hove Albion F.C. de Inglaterra, entre otras. También forman parte del grupo varias jugadoras que actúan en la liga local, como Melanin Aponzá, Stefanía Perlaza y Ingrid Guerra, reforzando la base nacional de la selección.

Estos partidos contra Australia representan una oportunidad relevante para medir el nivel actual del equipo dirigido por Marsiglia, así como para ajustar el funcionamiento táctico de cara a compromisos futuros. El anuncio de esta convocatoria reafirma el interés y la apuesta por consolidar un grupo competitivo, con una muestra de talento tanto de ligas internacionales como del campeonato colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las jugadoras convocadas por la selección Colombia femenina para enfrentar a Australia?

Las convocadas incluyen futbolistas como Daniela Arias, Daniela Caracas, Daniela Garavito, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Gisela Robledo, Ilana Izquierdo, Ingrid Guerra, Jorelyn Carabalí, Karla Torres, Katherine Tapia, Kelly Ibargüen, Linda Caicedo, Luisa Agudelo, Manuela Vanegas, Mariana Muñoz, Mary José Álvarez, Melanin Aponzá, Melissa Moreno, Natalia Giraldo, Stefanía Perlaza, Valerin Loboa y Wendy Bonilla, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Por qué Mayra Ramírez no fue convocada a los partidos de la selección Colombia femenina?

Según Noticias Caracol, Mayra Ramírez no aparece en la convocatoria ya que se encuentra en proceso de recuperación en el Chelsea femenino, tras sufrir una grave rotura en el tendón de la corva, lo que la ha mantenido fuera de la actividad deportiva reciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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