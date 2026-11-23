Por: Gol Caracol

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En una jornada decisiva del fútbol argentino, el protagonismo colombiano se hizo presente con la destacada actuación de Jaminton Campaz en la victoria 3-1 de Rosario Central ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Según se reseña en el reporte, Campaz fue figura crucial del encuentro al abrir el marcador a los 6 minutos y asistir a Fausto Copetti en el segundo gol, que llegó apenas dos minutos después. La influencia del delantero no terminó ahí: inició la jugada que llevó al tercer tanto, concretado en propia puerta por Lautaro Carrera a los 40 minutos. De acuerdo con la información, con el marcador ya definido, Facundo Lencioni anotó el gol del honor para el cuadro mendocino sobre el final del partido.

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Este triunfo permite a Rosario Central avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura. El equipo, conocido por su tradicional camiseta azul y amarilla, enfrentará en la siguiente fase a Barracas Central, que aseguró su avance tras eliminar a Defensa y Justicia con marcador 1-0. "Salimos a buscar el partido, ganamos y dimos un paso más. Ahora empezó otro torneo, con equipos importantes", expresó Campaz al finalizar el encuentro, dejando ver la motivación del grupo ante esta nueva etapa. En sus palabras, se avecinan “los mata-mata”, una referencia a la fase eliminatoria directa donde cualquier equipo puede dejar fuera a otro tras un solo partido.

Rosario Central, además de buscar un nuevo título en el Clausura, ya tiene asegurado su cupo en la Copa Libertadores 2027 por figurar entre los tres mejores de la temporada. Esta clasificación corresponde también a un equipo que, previamente, obtuvo la Tabla Anual 2025 y la Supercopa Internacional 2025. Por otro lado, los cruces de cuartos de final también incluyen el enfrentamiento entre Vélez Sarsfield e Independiente.

En otro de los duelos más esperados del día, River Plate confirmó su lugar en los cuartos tras derrotar a Lanús 3-1, en un Monumental colmado por más de 80.000 hinchas. El internacional Thiago Almada fue clave, al convertir dos goles y asistir en otro. Ramiro Cabrera igualó parcialmente para Lanús, pero Tobías Andrada le devolvió la ventaja a River tras aprovechar un rebote, mientras Almada cerró la cuenta cerca del final. El triunfo le da alivio a River, que ha tenido una campaña irregular, más aún con la reciente consagración continental de su clásico rival, Boca Juniors, que se coronó campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Ahora River espera a Instituto de Córdoba o Huracán para definir su próximo contrincante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué equipos clasificaron a los cuartos de final del torneo Clausura argentino?

Según los reportes analizados, Rosario Central y River Plate aseguraron su paso a los cuartos de final, uniéndose a Barracas Central, Vélez Sarsfield e Independiente. Falta por definir algunos cruces, como el del ganador entre Instituto de Córdoba y Huracán, que enfrentará a River Plate en la próxima ronda.

¿Cuál fue el papel de Jaminton Campaz en la clasificación de Rosario Central?

Jaminton Campaz fue determinante en la victoria de Rosario Central contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, al anotar el primer gol, dar la asistencia para el segundo y participar en la jugada del tercer tanto. Su desempeño fue clave para que el equipo accediera a los cuartos de final del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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