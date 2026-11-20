Hay semanas en las que la cocina se convierte en el centro de toda la casa: el desayuno, el almuerzo para varios y la cena que no puede esperar. Cuando los electrodomésticos no están a la altura, la rutina se vuelve más pesada de lo necesario.

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El problema suele ser el mismo: muchos aparatos ocupan demasiado espacio, son difíciles de limpiar o simplemente no dan para cocinar en cantidad. La solución termina siendo improvisar con lo que hay, aunque eso implique más tiempo y más trabajo.

Por Black Friday, encontré en Amazon tres electrodomésticos de cocina —una olla de cocción lenta, una freidora de aire y una cafetera— con descuentos de entre el 21 % y el 38 %, que van desde 130.331 hasta 339.634 pesos ; los precios corresponden al 20 de noviembre y pueden cambiar.

En este artículo hablaremos de estos tres productos

Olla de cocción lenta programable de 6 cuartos

La BELLA SAVOR es una olla de cocción lenta programable de 6 cuartos de galón, pensada para quienes cocinan para familia numerosa o quieren dejar la comida lista mientras hacen otra cosa. Resuelve el problema de tener que estar pendiente de la estufa durante horas.

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Lo que más destaca:

Capacidad: 6 cuartos de galón, suficiente para sopas, estofados o un pollo entero.

Revestimiento EverGood: cerámica sin PFAS, PTFE, PFOA, plomo ni cadmio, apta para lavavajillas.

Programación: cuatro preajustes de 4, 6, 8 y 10 horas; pasa a modo ‘mantener caliente’ al terminar.

Detalles prácticos: asas de toque frío, pantalla táctil, pies antideslizantes y tapa de vidrio incluida.

Razones para comprarlo: es ideal para quien quiere dejar el almuerzo o la cena programados desde la mañana sin preocuparse por el fuego.

A tener en cuenta: el producto está listado en Amazon Estados Unidos, así que el envío y la disponibilidad para Colombia dependen de la opción de importación que elija.

La BELLA SAVOR – Olla de cocción lenta programable de 6 cuartos cuesta hoy 130.331 pesos en Amazon, con un descuento del 24 % frente a su precio original de 171.498 pesos.

Freidora de aire de 4 cuartos

La freidora de aire de 4 cuartos de galón con diseño delgado, creada para quienes quieren cocinar de forma más saludable pero no tienen espacio de sobra en la cocina. Ahorra hasta un 50 % de espacio frente a modelos anteriores de la misma marca.

Lo que más destaca:

Diseño compacto: perfil delgado que cabe en cocinas pequeñas sin sacrificar capacidad de cocción.

Cesta XL: tiene capacidad para hasta 1,5 kg de comida, suficiente para una comida familiar.

Revestimiento EverGood: cerámica sin PFAS, PFOA, PTFE, plomo ni cadmio, fácil de limpiar.

Controles digitales: seis funciones preestablecidas (freír, hornear, asar, recalentar, deshidratar) y 1.300 vatios de potencia.

Razones para comprarlo: es perfecta para preparar papas, pollo o salmón crujiente con mucho menos aceite y en menos tiempo que con un horno convencional.

La Freidora de aire de 4 cuartos cuesta hoy 162.922 pesos en Amazon, con un descuento del 21 % frente a su precio original de 205.805 pesos.

Cafetera Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de De’Longhi

La Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe, fabricada por De’Longhi, es una cafetera compacta que prepara café y espresso en varios tamaños, incluyendo opciones sobre hielo. Está pensada para quienes quieren un café de calidad en casa sin invertir tiempo ni conocimiento técnico.

Lo que más destaca:

Variedad de bebidas: prepara café, espresso, cappuccino y latte caliente o frío; incluye espumador de leche.

Formato compacto: tanque de agua lateral para ahorrar espacio en la encimera.

Operación sencilla: calentamiento rápido con un solo toque y expulsión automática de cápsulas usadas.

Compatibilidad: funciona con cápsulas Nespresso Vertuo y algunas cápsulas Starbucks; incluye surtido de cápsulas y vale promocional.

Razones para comprarlo: el descuento del 38 % la convierte en una de las rebajas más significativas de esta selección, con un ahorro de 209.235 pesos frente al precio original.

A tener en cuenta: las cápsulas Nespresso son de uso único y tienen un costo recurrente que se debe considerar antes de la compra.

La Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe de De’Longhi cuesta hoy 339.634 pesos en Amazon, frente a su precio original de 548.869 pesos, con un descuento del 38 % por Black Friday.

¿Cuándo es conveniente comprar electrodomésticos en Black Friday?

El Black Friday suele ser una de las temporadas con mayores descuentos del año en electrodomésticos de cocina. Si usted ya tenía en mente renovar una olla, una freidora o una cafetera, aprovechar estas rebajas puede representar un ahorro real: en esta selección, los descuentos van del 21 % al 38 %, lo que equivale a entre $ 42.883 y $ 209.235 menos frente al precio habitual, según los precios publicados en Amazon.

¿Qué significa que un revestimiento de cerámica sea ‘no tóxico’?

En el contexto de electrodomésticos de cocina, un revestimiento descrito como no tóxico indica que fue fabricado sin PFAS, PTFE, PFOA, plomo ni cadmio, que son sustancias asociadas a riesgos para la salud cuando se calientan a altas temperaturas.

Tanto la olla BELLA SAVOR como la freidora Bella Fits-anywhere e™ usan el revestimiento EverGood, que según la ficha del producto en Amazon cumple con esas condiciones, lo que facilita además la limpieza diaria.

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