La Navidad suele ser una época asociada con los encuentros familiares, los regalos y las celebraciones. Sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad para recuperar los vínculos, fortalecer la solidaridad y recordar que una acción sencilla puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Bajo esa premisa nació ‘Necesitamos Navidad’, la campaña de Claro Colombia que busca despertar la empatía entre los ciudadanos.

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La iniciativa tiene como protagonista a Juan Pablo Sánchez, conocido como ‘Topito’, quien lleva un mensaje que resume el propósito de esta convocatoria: “Ningún colombiano puede dejar de ayudar a otro colombiano”. La invitación es a que las personas se sumen desde sus posibilidades, sin importar qué tan grande o pequeña parezca su acción.

El planteamiento parte de una idea: ayudar no necesariamente significa entregar dinero o hacer grandes aportes. Escuchar a alguien, acompañar a una persona que atraviesa un momento difícil, compartir, reconocer el esfuerzo de los demás o simplemente estar presente también son formas de solidaridad que pueden transformar el día de alguien.

La campaña surgió después de un análisis del contexto social colombiano, que incluyó la escucha de conversaciones en redes sociales y los intereses de los consumidores. A partir de esa lectura, se identificó la necesidad de recuperar espacios de encuentro y recordar la importancia de construir relaciones basadas en la empatía, especialmente después de un año retador para muchas personas.

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En ese escenario, la historia de ‘Topito’ se convirtió en el punto de partida para llevar la reflexión a la vida cotidiana. Su participación busca acercar el mensaje a los colombianos desde una voz humana y auténtica, sin que la iniciativa se limite a una comunicación institucional.

La invitación es sumarse con pequeñas acciones

‘Necesitamos Navidad’ busca que el mensaje llegue a más personas y se convierta en una conversación sobre las distintas maneras de ayudar. La intención es que la frase de ‘Topito’ no se quede únicamente en una reflexión, sino que motive a los ciudadanos a identificar qué pueden hacer por quienes los rodean.

En ese proceso, Claro Colombia está enfocado en conectar a las personas con esta invitación, mientras que la historia y el llamado a la solidaridad permanecen en el centro de la campaña.

Así, la propuesta plantea una reflexión que va más allá de las celebraciones de diciembre: ¿qué puede hacer cada persona hoy por alguien más? La respuesta no necesariamente requiere grandes recursos, pues un gesto de compañía, una palabra de aliento o un momento de atención pueden convertirse en el comienzo de una cadena de solidaridad.

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