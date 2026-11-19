La inclusión de Joe Arroyo en la banda sonora de ‘GTA VI’ es uno de los detalles que más ha llamado la atención de los jugadores colombianos. El artista cartagenero se hace presente en el esperado videojuego de Rockstar Games con su canción ‘La rebelión’, que suena en La Ola, una de las estaciones de radio disponibles dentro del juego y dedicada a la salsa y otros ritmos latinos tradicionales.

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La aparición del tema representa un guiño a la música colombiana en una de las producciones más esperadas de la industria de los videojuegos. El hallazgo comenzó a circular en redes sociales el 18 de noviembre de 2026 y despertó comentarios de orgullo entre los seguidores del cantante, cuya música ahora hace parte del universo de ‘Grand Theft Auto’.

La espera por el videojuego también tiene una explicación. ‘Grand Theft Auto VI’ llegó el 19 de noviembre de 2026, después de 13 años desde el lanzamiento de ‘GTA V’ y de varios aplazamientos que mantuvieron a millones de seguidores pendientes de cada anuncio de Rockstar Games. La expectativa también estuvo relacionada con el regreso a Vice City, una de las ciudades más recordadas de la franquicia, y con la promesa de un mundo abierto más amplio y detallado.

En esta nueva entrega, los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, dos personajes que terminan involucrados en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. La historia combina robos, persecuciones y otros conflictos del mundo del crimen, mientras los jugadores recorren diferentes escenarios y toman el control de ambos personajes.

La expectativa por el lanzamiento también estuvo marcada por la importancia de la saga. Desde su primera entrega, en 1997, ‘Grand Theft Auto’ se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de la industria, gracias a sus historias, la libertad para recorrer sus escenarios y la posibilidad de interactuar con diferentes elementos de sus mundos virtuales.

En esta ocasión, Rockstar apostó por ampliar esa experiencia, incluso en el apartado musical. Las emisoras de radio son una característica tradicional de la saga y permiten que los jugadores escuchen diferentes géneros mientras conducen por las ciudades. En GTA VI hay estaciones dedicadas al pop, el rap, el country, el metal y los ritmos latinos, entre otros estilos.

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La presencia de Joe Arroyo en este repertorio representa uno de los detalles que conectó el lanzamiento con el público colombiano. Su canción ‘La rebelión’, que trascendió generaciones y fronteras, ahora también acompaña los recorridos virtuales por Vice City y Leonida, en una producción que llevaba más de una década en los planes de los seguidores de los videojuegos.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.