Tener Xuper TV, antes conocida como Magis Tv, instalada puede representar un problema de seguridad para quienes utilizan esta aplicación para ver películas y series. La advertencia de investigadores en ciberseguridad apunta a los permisos que solicita el programa y al acceso que podría tener a información privada de los dispositivos.

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La alerta resulta relevante porque este tipo de plataformas ha ganado usuarios entre quienes buscan consumir contenidos audiovisuales sin asumir el costo de una suscripción mensual. Sin embargo, detrás de esa oferta existe un aspecto que no siempre revisan los usuarios: las condiciones de seguridad de los programas que descargan y la información que autorizan a consultar.

A diferencia de servicios que se encuentran en tiendas oficiales, Xuper TV se distribuye mediante archivos disponibles en sitios externos. Esto significa que quienes la instalan no cuentan necesariamente con los mismos controles de revisión que aplican plataformas como Google Play Store o App Store antes de permitir la descarga de una aplicación.

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La compañía de ciberseguridad ESET examinó los riesgos asociados con este programa y encontró comportamientos que encendieron las alertas. El principal problema está en que una herramienta diseñada para reproducir contenido audiovisual puede solicitar autorizaciones que no guardan una relación directa con esa función y que comprometen la privacidad de quien la utiliza.

¿Qué información podría consultar Xuper TV en su dispositivo?

Uno de los hallazgos que más preocupa a los investigadores tiene que ver con los permisos de acceso a los archivos personales. Según el análisis de ESET citado por Blu Radio, la aplicación podría acceder a fotografías, videos, documentos y grabaciones de audio almacenados en el equipo.

El alcance de esas autorizaciones también podría ir más allá de consultar archivos. Algunos permisos identificados permitirían modificar o eliminar información guardada en el dispositivo, lo que representa un riesgo para quienes conservan allí fotografías familiares, documentos de trabajo y otros contenidos privados.

Otro comportamiento señalado es la posibilidad de consultar qué otras aplicaciones están instaladas. Aunque ese dato puede parecer menos delicado que el acceso a fotografías o documentos, también ofrece información sobre los servicios que utiliza una persona y sus hábitos digitales.

A esto se suman las notificaciones engañosas y la posibilidad de que se instalen programas adicionales con malware. Se trata de software malicioso que puede ejecutar acciones sin el conocimiento del propietario, acceder a información o afectar el funcionamiento del equipo.

¿Qué debe hacer si tiene Xuper TV instalada en el celular o televisor?

La recomendación principal de los investigadores es retirar la aplicación de cualquier dispositivo en el que esté instalada. En el caso de los teléfonos, el usuario puede buscarla en la lista de aplicaciones desde los ajustes del sistema y seleccionar la opción de desinstalación. En los televisores inteligentes, debe revisar el apartado de aplicaciones del equipo y eliminarla desde allí, según las opciones disponibles en cada fabricante.

También es importante evitar nuevas descargas de Xuper TV desde páginas externas. Buscar otra versión del programa o instalar un archivo que prometa corregir sus fallas no garantiza que el problema desaparezca, especialmente cuando no existe una verificación confiable sobre el contenido del archivo.

Después de eliminarla, conviene revisar qué otras aplicaciones están instaladas y comprobar si hay programas que el propietario no reconoce. También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo del celular o televisor y utilizar herramientas de seguridad confiables para revisar el dispositivo.

La advertencia de ESET pone sobre la mesa un aspecto que suele pasar inadvertido cuando se descargan aplicaciones para acceder a entretenimiento: los permisos que se conceden pueden abrir la puerta a información que no tiene ninguna relación con el servicio que se busca utilizar. Por eso, antes de instalar programas externos, los especialistas aconsejan verificar su procedencia y desconfiar de aquellos que solicitan accesos innecesarios.

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