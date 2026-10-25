Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo de la Espriella dio a conocer a la opinión pública que este domingo 25 de octubre, a las 8:00 de la noche, se dirigirá a los colombianos mediante una transmisión que podrá seguirse tanto por televisión como por distintas plataformas digitales. Esta convocatoria fue difundida ampliamente a través de redes sociales, invitando a todos los ciudadanos a conectarse para escuchar su mensaje. De acuerdo con la información proporcionada en dicho anuncio, aunque el mandatario llamó a la participación e hizo énfasis en la importancia de este acto, no especificó cuáles temas serían abordados durante su intervención.

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La invitación a sumarse a la transmisión estuvo acompañada por expresiones que buscan apelar a la identidad y valores nacionales como “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”, mensajes que, según la comunicación citada, buscan motivar la sintonía y atraer la atención de los ciudadanos hacia el pronunciamiento previsto. La relevancia de este evento se destaca, además, por la disponibilidad multiplataforma del mensaje, pues podrá ser visto tanto en las redes sociales de Abelardo de la Espriella como en los canales oficiales habilitados para la alocución, según detalla la convocatoria presentada en redes.

El uso de estas frases y la convocatoria en horario central, a las 8:00 p. m., sugieren la expectativa de una audiencia amplia, aunque hasta el momento no se ha revelado información precisa sobre los temas, anuncios o decisiones que se darán a conocer durante la intervención. Así, la atención está puesta en el discurso que pronunciará De la Espriella, dado el contexto de expectativa generado por el hermetismo en torno a los contenidos del mensaje y la amplia difusión otorgada a su llamado a los colombianos. La fuente central de esta información son las comunicaciones divulgadas en redes sociales y los canales oficiales dispuestos para la transmisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo y dónde ver la transmisión de Abelardo de la Espriella este domingo?

La alocución será transmitida a las 8:00 de la noche de este domingo 25 de octubre. De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, podrá verse a través de los canales de televisión y las plataformas digitales oficiales, incluyendo las redes sociales de Abelardo de la Espriella y otros canales anunciados para la ocasión.

¿Cuáles son las frases clave usadas en la convocatoria de Abelardo de la Espriella?

En la invitación difundida para la transmisión, se destacan las frases “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”. Estas expresiones fueron utilizadas para enfatizar el carácter de compromiso y convicción nacional que De la Espriella busca proyectar en su convocatoria.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.