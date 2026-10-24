Por: El Espectador

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Un reciente operativo ejecutado en la vereda San Roque, en Sardinata, Norte de Santander, resultó en la ubicación y destrucción de un laboratorio perteneciente al frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (Eln), según información del Ejército Nacional, citada por El Espectador. Este golpe representa una de las acciones más relevantes reportadas por la fuerza pública contra el aparato financiero de ese grupo armado en la convulsa región del Catatumbo.

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La relevancia del caso radica en la detallada ruta identificada por la inteligencia militar: la cocaína procesada era enviada desde las costas de La Guajira en lanchas rápidas, conocidas como go fast, hacia República Dominicana y Costa Rica, antes de llegar finalmente al estado de Florida, Estados Unidos. Este recorrido, que cruza Colombia y emplea trayectos marítimos internacionales, revela la complejidad y sofisticación de las redes del narcotráfico asociadas al Eln. De acuerdo con fuentes castrenses, la utilización de lanchas rápidas y escalas intermedias les permite a los traficantes minimizar riesgos y hacer más difícil el rastreo de los cargamentos durante su tránsito.

El operativo fue adelantado bajo coordinación del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según los reportes oficiales, el complejo contaba con dos edificaciones capaces de producir cerca de cuatro toneladas de drogas al mes. La intervención permitió la incautación de 1.149 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 151 kilogramos de pasta base, además de insumos sólidos y líquidos en grandes cantidades, incluyendo acetona, utilizados en el procesamiento del alcaloide.

Asimismo, en el lugar se decomisaron seis extractores de aire, dos equipos de destilación denominados «marcianos», dos calentadores industriales llamados “dragones”, y tres extractores de líquidos conocidos como "hamacas", herramientas esenciales según las autoridades para la transformación de la pasta base en clorhidrato de cocaína. El Ejército estima que lo decomisado correspondería a aproximadamente 1.149.000 dosis y que la operación generó un impacto financiero para el Eln calculado en COP 1.067 millones.

Todos los elementos incautados y los hechos hallados serán investigados por el CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Colombia y su oficina en Tampa, lo que proyecta posibles investigaciones en territorio estadounidense por tratarse del destino final identificado para la droga intervenida.

¿Cuál es la importancia estratégica del laboratorio de cocaína del Eln encontrado en Sardinata?

La destrucción de este laboratorio golpea de manera directa las finanzas del frente Juan Fernando Porras Martínez del Eln, ya que su capacidad de procesamiento —cerca de cuatro toneladas al mes— representa un flujo grande y constante de ingresos ilegales. Además, evidencia la relevancia de la región del Catatumbo en las rutas internacionales del narcotráfico y el papel de Colombia en la cadena global de distribución de estupefacientes, de acuerdo con la información suministrada por el Ejército y reportada por El Espectador.

¿Qué insumos y equipos se encontraron en el laboratorio de cocaína del Eln?

Durante el operativo, el Ejército y el CTI de la Fiscalía incautaron insumos sólidos y líquidos esenciales para el procesamiento de cocaína, incluyendo 701 kilogramos de insumos sólidos, 1.420 galones de acetona y 2.025 galones de otros líquidos. También se hallaron herramientas industriales como extractores de aire, equipos de destilación (“marcianos”), calentadores (“dragones”) y extractores de líquidos (“hamacas”), todos utilizados en la elaboración y purificación de los estupefacientes, según informes oficiales citados por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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