Por: El Espectador

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Las autoridades en el departamento de Vichada lograron la incautación de 10 toneladas de coltán, un mineral codiciado en la industria tecnológica internacional, que presuntamente pertenecía a la estructura José Daniel Pérez Carreño del Ejército de Liberación Nacional (Eln). De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, la operación que permitió este decomiso fue el resultado de una ardua labor de infiltración, seguimiento y estrategias de inteligencia militar desarrolladas durante varios días, en un despliegue coordinado para frenar el tráfico ilícito de recursos minerales en la región.

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El coltán, según lo detallaron las autoridades, se utiliza principalmente en la fabricación de dispositivos tecnológicos y tenía como destino mercados en Europa y Asia. Los reportes de inteligencia citados por los entes oficiales indican que el mineral podría haberse vendido en esos territorios por una cifra que superarían los COP 16.000 millones, lo que representa una importante afectación a las finanzas de estructuras criminales. “Este golpe no solo representa una afectación significativa a las economías ilícitas, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente”, señalaron voceros militares citados en el informe.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia a través de redes sociales, remarcando que “¡Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra Patria!”. De acuerdo con sus declaraciones, la operación fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mostrando así una estrategia interinstitucional en la lucha contra la criminalidad y el saqueo de los recursos.

De la Espriella enfatizó que el coltán decomisado tenía la finalidad de financiar la compra de armas, explosivos y drones, utilizados por el grupo armado para atacar a soldados y atemorizar a la población civil. En palabras del jefe de Estado: “Con este golpe no solo asfixiamos sus finanzas criminales, también protegemos nuestros recursos naturales, defendemos el medio ambiente y cerramos el paso al saqueo de las riquezas de nuestra Nación”. Las declaraciones resaltan el impacto que tiene el tráfico de minerales tanto en la seguridad nacional como en el equilibrio ambiental del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el coltán y para qué se utiliza según las autoridades?

El coltán, según información de las autoridades citadas en el texto, es un mineral que se emplea en la fabricación de dispositivos tecnológicos. Su alto valor y demanda internacional lo convierten en un recurso estratégico y, a la vez, en un objetivo de las economías ilícitas que buscan venderlo en mercados de Europa y Asia.

¿Por qué es importante la incautación de coltán en Vichada para la lucha contra el Eln?

La incautación de 10 toneladas de coltán, según lo detallado por el presidente Abelardo de la Espriella y fuentes militares, representa un fuerte golpe a las finanzas del Eln. La venta de este mineral podría haber financiado actividades delictivas como la compra de armas y explosivos, por lo cual la acción afecta de manera directa la capacidad operativa del grupo armado y contribuye a la defensa del medio ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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