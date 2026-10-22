Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella sigue adelante con sus acciones militares contra los grupos armados ilegales. De acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares, en la madrugada de este jueves 22 de octubre se ejecutó un bombardeo en el departamento de Nariño, dirigido específicamente contra miembros de la guerrilla conocida como el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esta operación corresponde a la quinta ofensiva aérea autorizada desde que De la Espriella asumió la presidencia, lo que muestra una línea de acción sostenida en materia de seguridad según los comunicados oficiales.

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El objetivo de la última ofensiva fue el Frente de Guerra Suroccidental del Eln, un componente de esa guerrilla que, según reportes de las autoridades militares, mantiene presencia activa en la región de Nariño. A diferencia de intervenciones anteriores, es la primera vez que se realiza una operación de este tipo en esa zona, lo que marca un cambio de enfoque territorial en la estrategia de combate a estos grupos armados. Las operaciones militares no han concluido y, como indicaron las fuentes castrenses, la ofensiva continuó durante la mañana del jueves, a la espera del informe oficial por parte del Ministerio de Defensa para consolidar los resultados.

Hasta el momento, no se dispone de una cifra definitiva sobre los resultados de este ataque, ya que el balance se dará a conocer en horas de la tarde. Este tipo de acciones militares reflejan la posición del gobierno De la Espriella frente a la presencia de actores armados ilegales y el uso de la fuerza como herramienta principal para contrarrestar actividades de la insurgencia, en este caso en Nariño, una región históricamente afectada por el conflicto. Los detalles finales dependerán del pronunciamiento oficial que se espera próximamente, quedando la población y los sectores interesados atentos a nuevas informaciones sobre el impacto y las consecuencias de este operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bombardeos ha hecho el gobierno de Abelardo de la Espriella contra el Eln?

De acuerdo con información del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares incluída en el reporte, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha realizado cinco bombardeos contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato. El quinto de estos bombardeos fue el que se adelantó recientemente contra el Frente de Guerra Suroccidental del Eln, en el departamento de Nariño.

¿Cuál es el objetivo del Frente de Guerra Suroccidental del Eln en Nariño?

Según el informe, el Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) mantiene presencia en el departamento de Nariño. La ofensiva militar buscó impactar directamente a este frente, considerado como un componente activo de la guerrilla que opera en esa región. El objetivo de la acción militar fue debilitar su capacidad operativa mediante una ofensiva aérea específica.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.