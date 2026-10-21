Por: EL PILON SA

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La tranquilidad en el Batallón de Ingenieros N.° 1 Tarqui, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se vio interrumpida por un grave suceso que actualmente es materia de investigación oficial. El hecho involucró a un uniformado identificado como el soldado profesional Edwin Malabet Collante, oriundo de Agustín Codazzi, Cesar, quien perdió la vida junto al sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos en un incidente cuyas circunstancias precisas están siendo esclarecidas por las autoridades.

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De acuerdo con información preliminar emitida por fuentes oficiales y confirmada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, el trágico episodio ocurrió mientras un grupo de militares se preparaba para desplazarse hacia Villa de Leyva. El objetivo del traslado era brindar apoyo logístico y operativo en labores de atención y control de un incendio forestal que se desarrollaba en esa zona. En el marco de los preparativos y ante la impartición de una orden de servicio por parte del sargento segundo Lozano Burgos, surgió una discusión con el soldado Malabet Collante, quien estaba bajo su mando.

Según las primeras versiones recogidas por los organismos judiciales, la situación rápidamente escaló hasta que, presuntamente, el soldado accionó su arma de dotación contra su superior y uno de sus compañeros. Los reportes oficiales indican que, tras perpetrar el ataque, el uniformado habría tomado la decisión de quitarse la vida en el mismo lugar de los hechos, sumando mayor consternación entre la tropa.

El mismo evento dejó como saldo adicional a un militar herido: el soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, quien sufrió una lesión en el pie derecho. Además, un perro entrenado perteneciente a la institución militar resultó lesionado durante el episodio, lo que llevó a reforzar la atención médica veterinaria en el batallón.

Tras conocerse los hechos, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional lamentó públicamente la pérdida de ambos integrantes y anunció que se ofrecerá acompañamiento institucional a las familias afectadas. Adicionalmente, la Justicia Penal Militar y otros organismos especializados asumieron la investigación, con el fin de esclarecer a fondo cómo y por qué se desencadenó este lamentable episodio en el interior del batallón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el Batallón Tarqui de Sogamoso y quiénes son las víctimas?

En el Batallón de Ingenieros N.° 1 Tarqui se registró un enfrentamiento que dejó dos militares muertos: el soldado profesional Edwin Malabet Collante y el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Además, el incidente dejó un militar herido y un perro institucional lesionado.

¿Qué es la Justicia Penal Militar y qué papel cumple en este tipo de casos?

La Justicia Penal Militar es la jurisdicción encargada de investigar y juzgar delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares en ejercicio de funciones propias del servicio. En este caso, su papel es determinar la responsabilidad y los detalles del hecho ocurrido en el interior del batallón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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