Por: EL PILON SA

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Un nuevo atentado con drones explosivos sacudió a la estación de Policía del municipio de Pelaya, en el sur del departamento del Cesar, durante la madrugada de este miércoles. De acuerdo con lo declarado por Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno departamental, a Radio Guatapurí, el hecho ocurrió a la 1:30 a. m. cuando cuatro proyectiles fueron lanzados de manera consecutiva desde artefactos aéreos no tripulados. Este ataque dejó como resultado seis policías heridos, de los cuales dos presentan lesiones de extrema gravedad y están siendo atendidos en la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica.

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El funcionario calificó esta acción como un “nuevo ataque terrorista” y agradeció que, a pesar de la violencia del hecho, no se registraron víctimas fatales. Según Esquivel, la rápida respuesta de la Fuerza Pública incluyó el despliegue inmediato de refuerzos del Ejército Nacional y de la Fuerza URANO. Al mismo tiempo, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se puso en marcha el llamado ‘plan candado’ en las principales vías del municipio para encontrar a los responsables, tal como informó Radio Guatapurí.

En la información entregada por el gobierno departamental se indicó que el ataque sería una represalia violenta de grupos armados ilegales que operan en la zona, producto de recientes acciones de la Fuerza Pública contra sus redes y fuentes ilícitas de financiación, entre ellas el hurto de hidrocarburos. Esquivel aseguró que “cada vez que hay golpes certeros contra ellos, reaccionan atacando con drones”, dejando claro que las operaciones militares y policiales en Pelaya y la región continuarán sin detenerse.

Sin embargo, este acontecimiento vuelve a poner en evidencia las falencias en protección tecnológica que presentan varias estaciones de Policía en municipios vulnerables del Cesar. Según explicó Esquivel, la estación de Pelaya no cuenta con detectores antidrones, pese a los antecedentes violentos en la zona. Detalló que, hasta el momento, solo seis equipos de aproximadamente 60 previstos han sido entregados, y estos se han asignado a puntos críticos como Río de Oro. Además, subrayó que la solución definitiva debería incluir, además de detectores, inhibidores y sistemas de neutralización especializada, reclamando mayor celeridad al Gobierno nacional para cumplir con la entrega de estos dispositivos ya que, según sus declaraciones, los plazos establecidos para tal fin ya se encuentran vencidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos policías resultaron heridos en el ataque con drones en Pelaya según las autoridades?

Según declaraciones del secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, a Radio Guatapurí, en el ataque con drones registrado en Pelaya resultaron heridos seis uniformados, dos de ellos con heridas de extrema gravedad.

¿La estación de Policía de Pelaya cuenta con tecnología antidrones frente a estos ataques?

De acuerdo con la información suministrada por Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya no dispone de detectores antidrones. Aunque el departamento ha recibido algunos dispositivos, estos han sido asignados a otros puntos críticos, y Esquivel insistió en la necesidad de que todas las estaciones cuenten con sistemas de detección, inhibición y neutralización para mitigar estos riesgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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