Un trágico hecho de sangre sacudió las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1 —conocido tradicionalmente como Batallón Tarqui— ubicado en el municipio de Sogamoso, Boyacá, luego de que una violenta confrontación entre uniformados adscritos a la institución militar culminara con la muerte de un suboficial y un soldado profesional, además de dejar a otro militar y a un canino lesionados.

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De acuerdo con la información recabada por las autoridades y fuentes castrenses, los acontecimientos se registraron en la madrugada de este martes, momentos en los que un pelotón perteneciente a la Brigada de Atención de Desastres se alistaba para cumplir una misión urgente de apoyo. Los uniformados tenían previsto desplazarse hacia el municipio de Villa de Leyva con el propósito de colaborar en las labores orientadas a sofocar un incendio forestal que ya había sido controlado en un 90 por ciento la noche anterior, pero que requería liquidación total con apoyo aéreo.

Las primeras hipótesis sobre el origen de la confrontación apuntan a un cruce de palabras derivado de instrucciones operativas. Según reveló una fuente militar a los medios de comunicación, “al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”.

El reporte oficial y las indagaciones preliminares señalan que el soldado profesional Edwin Malabet Collante disparó por la espalda a su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos, quien falleció de manera instantánea. En medio de la balacera dentro de la guarnición, un proyectil alcanzó al soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona, hiriéndolo en el dedo meñique del pie derecho, y también lesionó a un canino que integraba el mismo grupo operativo. Tras perpetrar el ataque, el agresor accionó su arma de dotación contra sí mismo y se quitó la vida.

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Tras conocerse la emergencia, la unidad militar experimentó un intenso despliegue de ambulancias y vehículos oficiales que generó gran revuelo entre los habitantes y el personal de turno. El hermetismo institucional prevaleció durante las primeras horas de la mañana, mientras los mandos superiores tomaban el control de la situación y notificaban a los organismos judiciales competentes para iniciar las diligencias de rigor.

Horas más tarde, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó los lamentables hechos: “En las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución, además de un militar lesionado y un canino herido”. Asimismo, la institución castrense puntualizó: “En el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida”.

Ante la conmoción generada por este episodio al interior de las filas castrenses, el Ejército Nacional dispuso de un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicológico y social para brindar soporte a los familiares del sargento Lozano Burgos y del soldado Malabet Collante. Entre tanto, el soldado herido y el canino reciben atención médica especializada, al tiempo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la trágica riña continúan bajo una rigurosa investigación penal y disciplinaria a cargo de las autoridades competentes.

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