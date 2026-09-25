Una mujer llegó el pasado 6 de septiembre a un hospital del sur de Bogotá y allí contó una historia que llevó a las autoridades a abrir una investigación contra su pareja sentimental.

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Según el relato entregado por la víctima, habría permanecido nueve días contra su voluntad dentro de un inmueble de la localidad de Kennedy, donde presuntamente fue sometida a agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

La investigación adelantada por la Policía permitió identificar al señalado responsable y posteriormente ejecutar una orden de registro y allanamiento en el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

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El hombre, un exmilitar que mantenía una relación sentimental con la mujer desde hacía aproximadamente un año, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura.

La mujer llegó a un hospital y contó lo que habría ocurrido

El caso comenzó a ser conocido cuando la mujer acudió a un centro asistencial el 6 de septiembre. Ante las autoridades manifestó que había permanecido retenida contra su voluntad en una vivienda de Kennedy. Según su versión, durante los nueve días habría sufrido diferentes formas de violencia por parte de su pareja.

La mujer y el señalado agresor llevaban cerca de un año de relación, aunque no vivían juntos. De acuerdo con la investigación, el hombre permanecía habitualmente en el inmueble donde se habrían presentado los hechos.

Con la información entregada por la víctima, la Fiscalía solicitó ante un juez una orden de registro y allanamiento. El procedimiento permitió avanzar en la captura del señalado agresor y en la recolección de elementos que hacen parte de la investigación.

Estos son los métodos que habría utilizado contra la mujer

Dentro de los elementos conocidos por los investigadores aparecen diferentes episodios de violencia que la víctima atribuyó a su pareja.

La mujer aseguró que el hombre habría utilizado gotas para dormir y gas pimienta para mantenerla sometida. También habría tomado su celular para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella con el propósito de pedirles dinero.

Su relato incluye además presuntas agresiones con objetos cortopunzantes. En uno de los episodios que hacen parte de la investigación, el hombre habría puesto una de sus manos sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos. Posteriormente, según la denuncia, habría cauterizado las heridas.

La víctima también aseguró que el señalado agresor habría utilizado un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que en otros momentos la habría quemado con una pipa.

A esto se suma que, de acuerdo con su relato, el hombre le habría aplicado alcohol sobre las heridas que tenía y no le habría proporcionado alimentación adecuada durante el tiempo que permaneció retenida.

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