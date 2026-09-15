Un doble crimen ocurrido en el barrio Betania, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, fue reconstruido por la Fiscalía General de la Nación luego de la captura del presunto responsable, quien habría trasladado los cuerpos de las víctimas en un vehículo hasta el municipio de Chipaque, Cundinamarca.

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Las víctimas eran una niña de apenas 11 años y su madre. De acuerdo con la investigación, los asesinatos habrían comenzado después de una discusión entre la mujer y su compañero sentimental.

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Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre en una vivienda del barrio Betania. La menor se preparaba para salir hacia el colegio cuando, presuntamente, el hombre de 44 años la habría atacado y asfixiado, aparentemente como una forma de represalia contra su pareja por la discusión que habían tenido.

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Después del crimen, el señalado responsable habría permanecido dentro de la vivienda mientras esperaba el regreso de la mujer, quien se encontraba trabajando.

Horas después, cuando la madre de la niña regresó al inmueble, el hombre le habría dicho que tenía preparada una “sorpresa”. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el sujeto habría utilizado ese argumento para vendarle los ojos y posteriormente la habría atacado con un arma cortopunzante.

La mujer murió dentro de la vivienda, donde quedaron los cuerpos de ambas víctimas. Según la Fiscalía, después de los asesinatos el hombre habría intentado eliminar evidencias, entre ellas las manchas de sangre que quedaron en el inmueble.

La investigación señala que los cuerpos permanecieron escondidos durante aproximadamente dos días. En la madrugada del 9 de septiembre, el procesado presuntamente cambió la ropa de las víctimas y preparó un vehículo para trasladarlas.

Uno de los cuerpos habría sido ubicado en el asiento delantero y el otro en la parte trasera. De esta manera, el hombre inició un recorrido desde Bogotá que, inicialmente, tendría como destino La Guajira. Sin embargo, el trayecto habría cambiado posteriormente y el vehículo regresó hacia Bogotá. Desde la capital, el hombre tomó la carretera que conduce hacia Villavicencio.

El recorrido terminó en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca, donde varias personas se percataron de que dos de los ocupantes del vehículo no respondían a sus llamados.

La alerta de los ciudadanos permitió que las autoridades inspeccionaran el automotor. En su interior fueron encontrados los cuerpos de la mujer y la niña. El hombre fue capturado en flagrancia, y el hallazgo permitió a los investigadores conectar el descubrimiento en la vía con los hechos que, presuntamente, habían ocurrido dos días antes en una vivienda de Usme.

Con los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó al detenido ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante las audiencias, el procesado aceptó los cargos de manera libre y voluntaria. Por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

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La investigación permitió reconstruir, según la Fiscalía, una secuencia que habría comenzado con la discusión entre la pareja, continuado con el asesinato de la niña y posteriormente el de su madre, además del intento de ocultar evidencias y el traslado de los cuerpos fuera de Bogotá.

El doble crimen permaneció sin ser descubierto durante cerca de dos días. Finalmente, una alerta ciudadana en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio permitió encontrar a las víctimas y capturar al presunto responsable.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias de los asesinatos y avanzar en el proceso judicial.

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