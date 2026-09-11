Nuevos detalles sobre el desplazamiento de Donis David Fonseca, señalado por el crimen de su esposa y su hija, permiten conocer parte del trayecto que habría seguido desde Bogotá hasta el punto donde fue capturado en Cundinamarca.

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(Vea también: Detalles sobre cuerpos hallados en vía al Llano dentro de vehículo: “Mujer y una menor de edad”)

El hombre, de 44 años y oriundo del Cesar, fue detenido mientras se movilizaba por el corredor vial hacia los Llanos Orientales. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que busca establecer qué ocurrió desde el momento en que ocurrieron los homicidios hasta la captura.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que Fonseca trabajaba como vigilante y que en el pasado perteneció al Ejército Nacional como soldado profesional. Además, según la información entregada por el funcionario, sería el padre de la menor hallada en el vehículo y esposo de la mujer adulta.

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Las primeras recopiladas por El Tiempo ubican los hechos el 7 de septiembre en Usme, localidad del sur de Bogotá. Después de ese momento, el sospechoso habría iniciado un desplazamiento por distintos puntos del país antes de regresar a la ruta que conduce hacia el departamento del Meta.

#Cundinamarca | El gobernador Jorge Rey confirmó la captura de un hombre de 44 años, señalado de asesinar a su esposa y a su hija menor de edad. Los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo que conducía, en el kilómetro 17+300 de la vía al Llano.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/zKuSq7FW8l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 10, 2026

Cambio de rumbo de exmilitar que llevaba cuerpos en carro

De acuerdo con la versión recogida por el citado medio, uno de los movimientos que ahora hace parte de la investigación ocurrió cuando Fonseca se dirigió hacia La Dorada, Caldas, en un trayecto de más de 220 kilómetros desde Bogotá.

El recorrido no terminó allí. De acuerdo con la explicación entregada por el gobernador Rey, el hombre posteriormente tomó el camino de regreso hacia el centro del país para incorporarse nuevamente a la carretera que conduce hacia los Llanos Orientales.

“Parte hacia el departamento de Caldas, más exactamente en el municipio de La Dorada y después se devuelve a tomar la vía al Llano”, explicó el mandatario.

Luego de ese desplazamiento, Fonseca continuó hacia Cundinamarca. La captura ocurrió en Chipaque, aproximadamente 200 kilómetros después de La Dorada, cuando avanzaba por el corredor que conecta con Villavicencio.

Ahora los investigadores deberán reconstruir cada tramo de ese desplazamiento y establecer los lugares en los que permaneció el detenido durante el periodo comprendido entre los homicidios y su captura.

Fiscalía avanza en la investigación por cuerpos hallados en vía al Llano

La Fiscalía de Cundinamarca quedó a cargo de establecer las circunstancias que rodearon la muerte de las dos víctimas y determinar la responsabilidad del hombre de 44 años en estos hechos.

De acuerdo con información conocida por Citytv, la captura de Fonseca ya fue legalizada. El proceso judicial continúa mientras el ente investigador recopila elementos para reconstruir lo ocurrido desde el 7 de septiembre.

El recorrido hacia Caldas y el posterior regreso hacia la vía al Llano hacen parte de las circunstancias que deberán ser esclarecidas dentro del proceso. Las autoridades también buscan precisar qué ocurrió durante el desplazamiento y por qué el hombre tomó ese desvío antes de continuar hacia Cundinamarca.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.