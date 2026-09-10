Donis David Fonseca, de 44 años y oriundo del departamento del César, fue capturado la noche del miércoles en la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del municipio de Chipaque, luego de que las autoridades hallaran en el vehículo que conducía los cuerpos sin vida de dos mujeres: su pareja y su hijastra, una menor de edad. La información fue entregada por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

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De acuerdo con las autoridades, fue la concesión vial la que alertó a la Policía alrededor de las 8:40 de la noche por el manejo sospechoso del vehículo estacionado sobre la vía. Tras el abordaje al conductor, los uniformados no solo encontraron los dos cadáveres en el interior del automóvil, sino también al propio Fonseca, señalado como el responsable de los crímenes. El capturado es el padre de la menor y esposo de la otra víctima.

El perfil de Fonseca revela a un hombre con formación en seguridad y armas: había sido soldado profesional del Ejército Nacional y, al momento de los hechos, ejercía como vigilante privado. Esa trayectoria contrasta con la brutalidad del crimen que se le imputa y que conmocionó a las autoridades cundimarquesas.

Las primeras versiones de la investigación apuntan a que los homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme, en Bogotá. Tras cometer los hechos, el hombre habría emprendido una huida con los cuerpos a bordo del vehículo, dirigiéndose hasta el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, para luego devolverse y tomar la vía al Llano, donde finalmente fue interceptado por la Policía.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Cundinamarca. Según lo señalado por las autoridades, se esperan “medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino”.

¿Qué antecedentes tiene Donis David Fonseca, el capturado en Chipaque?

Fonseca es un hombre de 44 años proveniente del César que combinó su hoja de vida entre las Fuerzas Militares, donde se desempeñó como soldado profesional, y el sector de la vigilancia privada. Su perfil sugiere familiaridad con el manejo de situaciones de presión, lo que hace aún más llamativa la forma en que intentó evadir a las autoridades.

¿Qué proceso judicial enfrenta el presunto asesino de las víctimas de Usme?

El caso fue asignado a la Fiscalía de Cundinamarca, que liderará la investigación por el doble homicidio. Las autoridades han expresado su intención de buscar sanciones severas contra Fonseca, dado el carácter especialmente grave del crimen, que involucra a una menor de edad y ocurrió en el entorno familiar más cercano de las víctimas.

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