Se conocen nuevos datos sobre el hallazgo de varios cuerpos dentro de un vehículo en la vía al Llano. Según información entregada a Blu Radio, entre las víctimas habría una mujer y una menor de edad.

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Edward Porras, periodista de Noticias Caracol conocido como ‘Ojo de la noche’, explicó a la emisora que el procedimiento comenzó luego de que uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca intentaran detener al conductor de un vehículo.

Según su relato, el hombre habría hecho caso omiso al requerimiento de los policías, por lo que las autoridades iniciaron una persecución. La situación terminó con la inspección del automotor y el posterior hallazgo de los cuerpos en su interior.

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Porras señaló que, durante la verificación del vehículo, los uniformados encontraron los cuerpos sin vida de una mujer y una menor de edad. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias del caso.

“Las autoridades, al parecer, persiguieron a un hombre que hizo caso omiso al paro de varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Al verificar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer y una menor de edad”, indicó el periodista.

¿En qué parte de la vía al Llano encontraron cuerpos dentro de vehículo?

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 17+400 de la vía al Llano, en jurisdicción de Chipaque. El lugar permanece bajo inspección de las autoridades mientras avanzan las labores de criminalística.

La situación también provocó el cierre del corredor vial hacia los Llanos Orientales, por lo que el tránsito permanece afectado mientras los equipos encargados adelantan el procedimiento en la zona.

Por ahora, la información sobre las víctimas y las circunstancias en las que murieron continúa en proceso de verificación. Se espera que las diligencias de las autoridades permitan establecer qué ocurrió antes de que el vehículo fuera interceptado.

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