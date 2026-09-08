Un cuerpo sin vida fue encontrado durante la mañana de este martes 8 de septiembre en el barrio El Danubio, en Soacha, Cundinamarca. La persona estaba envuelta en un colchón y había sido abandonada en una vía pública del sector.

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De acuerdo con El Tiempo, el hallazgo ocurrió hacia las 7:35 de la mañana, en inmediaciones de la transversal 18H Bis con calle 10. La Red de Apoyo de la institución alertó a la zona de atención centro sobre la presencia del cadáver.

Al llegar al punto señalado, los uniformados verificaron la condición de la persona y procedieron a asegurar el lugar. Después, funcionarios del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cuerpo como parte de las diligencias correspondientes.

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Cuerpo hallado en Soacha aún no ha sido identificado

Por ahora, las autoridades no han podido establecer la identidad de la persona encontrada en El Danubio. Tampoco se ha determinado si se trata de un hombre o una mujer.

Otro de los interrogantes está relacionado con la causa de muerte. El reporte oficial señala que todavía no se conoce si la persona murió por una lesión ocasionada con arma de fuego, un objeto cortopunzante o por causas naturales.

Mientras avanzan las diligencias, los investigadores revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de reconstruir lo ocurrido. Además, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, habría un testigo que podría aportar datos sobre el caso.

Cifras de homicidios en Cundinamarca y muertes violentas

El hallazgo ocurre en un contexto en el que Cundinamarca registró una reducción de los homicidios durante el primer semestre de 2026. Según cifras de la Gobernación, en ese periodo se contabilizaron 90 homicidios, 17 menos frente a los registrados durante los primeros seis meses de 2025.

A nivel nacional, en cambio, los homicidios presentaron un incremento del 2,2 % durante el mismo periodo, de acuerdo con los datos citados por la Gobernación de Cundinamarca.

Por su parte, las cifras de Medicina Legal correspondientes a junio de 2026 muestran que en el país se registraron 15.860 muertes violentas. De ese total, 7.389 correspondieron a homicidios, 4.860 a muertes en accidentes de tránsito, 2.275 a muertes accidentales y 1.326 a suicidios.

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