Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo caso de afectación ambiental y de seguridad se registró en el norte del Tolima, donde un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional tras ser sorprendido, según el reporte oficial, presuntamente prendiendo fuego a la capa vegetal a un costado de la vía. El operativo tuvo lugar el lunes 8 de septiembre a las 11:20 de la mañana, en el kilómetro 88, sector San Lorenzo, jurisdicción de Armero Guayabal, y el capturado deberá responder ahora por el delito de incendio, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Policía Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

La situación se originó durante un control preventivo que agentes del Departamento de Policía Tolima, junto con la Seccional de Tránsito y Transporte, ejecutaban en el kilómetro 90 de la vía, sector conocido como Las Brujas. Durante la verificación habitual del flujo vehicular, algunos usuarios de la carretera detectaron movimientos irregulares y alertaron a los uniformados. Los conductores informaron sobre una persona sospechosa, que, según su testimonio, lanzaba elementos contundentes hacia vehículos de carga desde uno de los costados de la carretera. Ante el aviso, la patrulla policial se desplazó de inmediato hasta el kilómetro 88, sector San Lorenzo, donde corroboraron la información recibida.

En el lugar señalado, los agentes hallaron al joven justo en el momento en que, presuntamente, incendiaba la vegetación que bordea la carretera. La detención se realizó en flagrancia, es decir, mientras el acto presuntamente delictivo se desarrollaba, evitando así posibles consecuencias para el tránsito vehicular y sin reportar heridos en el acto, según las autoridades. Esta intervención fue confirmada por el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, quien también precisó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 65 Local de Venadillo para responder por el delito de incendio. Hasta el cierre del reporte, el implicado permanecía en audiencia virtual, donde la autoridad judicial evaluaría su situación jurídica.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró que rechaza de forma categórica cualquier acción que ponga en riesgo el medio ambiente, los recursos naturales y la seguridad de las personas que transitan por las vías del Tolima. La institución hizo un llamado a la comunidad para que continúe colaborando, reportando cualquier hecho sospechoso o delictivo mediante la línea 123 o ante la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva en la identidad de los denunciantes.

¿Por qué fue capturado un hombre en flagrancia en Armero Guayabal, Tolima?

De acuerdo con el Departamento de Policía Tolima, el hombre fue sorprendido presuntamente prendiendo fuego a la capa vegetal al borde de la carretera, durante un operativo de control en el sector San Lorenzo. Su detención se produjo tras la alerta de varios conductores, quienes reportaron comportamientos sospechosos y riesgos a la seguridad vial, por lo que se procedió con la captura en flagrancia y la imputación del delito de incendio.

¿Qué delito enfrenta el capturado en el operativo policial en el norte de Tolima?

El capturado en el operativo realizado por la Policía Nacional debe responder judicialmente por el delito de incendio, según confirmó el coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima. El caso fue remitido a la Fiscalía 65 Local de Venadillo, donde la autoridad correspondiente definirá su situación jurídica en una audiencia virtual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.