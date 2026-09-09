Por: Portal Bogotá

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Entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, el municipio de Soacha, ubicado en la región de Bogotá, registró un total de 89 incendios en áreas de cobertura vegetal, afectando una superficie estimada de 73,2 hectáreas. Este alto número de emergencias ambientales ha llevado a la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha a establecer una estrategia conjunta, con el objetivo de prepararse ante los posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño, un evento climático que históricamente incide en la disminución de las lluvias y favorece las condiciones para incendios forestales.

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La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) intervino en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, instancia donde se evaluaron tanto las capacidades locales de respuesta como los escenarios de riesgo más probables para la comunidad. Durante este análisis, tuvo especial relevancia el Plan de Contingencia Departamental, un instrumento que revisa las emergencias registradas entre 2020 y 2026. En dicho estudio, Soacha figura como uno de los municipios de mayor vulnerabilidad frente a emergencias recurrentes, principalmente originadas por incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua.

Como parte de las conclusiones y acuerdos, el departamento y el municipio decidieron fortalecer la coordinación entre los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como oficiales, y promover la puesta en marcha de Planes Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel local. Asimismo, se priorizó el desarrollo de medidas orientadas a la reducción y mitigación de riesgos para consolidar un plan específico frente a la variabilidad climática asociada a El Niño. De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera una reducción significativa de las lluvias en Cundinamarca en los próximos meses, lo que incrementa el riesgo de nuevos incendios.

Además de los incendios reportados, Soacha enfrentó en el mismo periodo seis eventos derivados de las lluvias, de los cuales tres correspondieron a movimientos en masa y tres a inundaciones, evidenciando la complejidad y diversidad de los retos ambientales del municipio.

Las autoridades enfatizan que la articulación de capacidades y la anticipación de los escenarios de emergencia permitirán una mejor respuesta ante los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta Soacha y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de los incendios forestales en Soacha durante 2026?

De acuerdo con el análisis presentado en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la referencia al Plan de Contingencia Departamental, la principal causa de los incendios en Soacha está relacionada con la susceptibilidad que aumenta durante el fenómeno de El Niño, debido a la disminución de lluvias y el clima más seco. Estos factores naturales facilitan la propagación de las llamas en coberturas vegetales.

¿Qué acciones acordaron la Gobernación de Cundinamarca y Soacha frente a los riesgos ambientales?

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha decidieron coordinar los cuerpos de bomberos, impulsar planes comunales de gestión del riesgo, desarrollar medidas de reducción y mitigación de emergencias e implementar un plan específico de preparación ante el fenómeno de El Niño, anticipándose a los posibles escenarios de riesgo identificados en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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