Por: El Espectador

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Un operativo liderado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) permitió la captura de alias ‘Alex’ en Soacha, Cundinamarca. El hombre era buscado como presunto agresor sexual serial de menores de edad, según detallaron las autoridades. Su detención se logró durante un procedimiento de registro y allanamiento en una vivienda, donde, además, fue encontrada una niña de siete años, hijastra del investigado, quien quedó bajo protección estatal para iniciar el restablecimiento de sus derechos, de acuerdo con información oficial.

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La orden judicial que llevó a su captura estaba relacionada específicamente con los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal violento, conforme a datos presentados por la Policía. El caso adquirió relevancia internacional tras el intercambio de información entre autoridades colombianas y la HSI, que identificaron a alias ‘Alex’ como posible responsable de 53 alertas globales derivadas de la transmisión de más de 2.000 archivos digitales con material de abuso sexual infantil, dirigido a menores entre tres y siete años.

La investigación apunta, además, a que el acusado no solo almacenaba o distribuía ese contenido, sino que habría producido al menos 30 videos, teniendo como víctima directa a su propia hijastra. Durante el operativo, los agentes confiscaron un computador portátil y un teléfono celular, para someterlos a un riguroso análisis forense que permita esclarecer su papel en la presunta producción y distribución de material ilegal.

Reportes oficiales señalan que para evadir a las autoridades, el capturado habría utilizado la identidad de otra persona, desplazándose entre Bogotá y Soacha. Incluso, la Policía reveló que en 2024 intentó sin éxito cambiar legalmente sus nombres ante la Registraduría Nacional. Además, presenta una condena vigente de 10 años de prisión por acto sexual violento y otras dos órdenes de captura asociadas a delitos similares, como acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía infantil.

Posterior a la aprehensión, alias ‘Alex’ fue presentado ante un juez de control de garantías, quien avaló la legalidad del procedimiento. La Fiscalía le imputó los cargos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. El juez ordenó su reclusión preventiva en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué investigaciones involucran a alias ‘Alex’ en delitos sexuales contra menores?

Alias ‘Alex’ enfrenta investigaciones por delitos como pornografía con persona menor de 18 años y acceso carnal violento. Según la Policía Nacional y la HSI, está vinculado a 53 alertas internacionales por transmisión de más de 2.000 archivos de material de abuso sexual infantil, además de producir contenido audiovisual en el que la víctima sería su hijastra.

¿Por qué alias ‘Alex’ intentó cambiar su identidad y cuáles eran sus antecedentes judiciales?

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Alex’ habría utilizado la identidad de otra persona y buscó cambiar sus nombres ante la Registraduría Nacional, intentando eludir a la justicia. Además, ya tenía una condena vigente de 10 años por acto sexual violento y estaba requerido por otros procesos similares, como acceso carnal violento y pornografía infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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