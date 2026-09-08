La EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) tiene una nueva agente especial interventora: Sandra Milena Jaramillo Ayala, quien asumió el cargo el 7 de septiembre de 2026 tras ser posesionada por la Superintendencia Nacional de Salud.

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Jaramillo tendrá un plazo inicial de 30 días para elaborar un diagnóstico sobre la situación de la entidad y presentar un plan de trabajo que establezca las prioridades y acciones que deberá desarrollar durante la intervención.

La gestión impactará a 728.463 afiliados de SOS, principalmente en Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío. Entre los principales retos estará fortalecer la prestación de servicios de salud y garantizar la atención de los usuarios.

La nueva interventora es administradora financiera, especialista en Finanzas y magíster en Administración de Empresas de Salud. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, especialmente en dirección, gestión administrativa y financiera, aseguramiento y procesos de recuperación institucional.

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Antes de llegar a SOS, Jaramillo estuvo al frente de intervenciones en los hospitales San Jerónimo de Montería y Sandiego de Cereté.

También fue la primera agente especial interventora de EPS Famisanar, donde, según la Supersalud, lideró acciones para mejorar la atención, reducir PQR y tutelas, fortalecer la gestión del riesgo y articular la red prestadora.

Su primer objetivo será establecer el estado actual de SOS y definir las medidas prioritarias para la entidad.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.