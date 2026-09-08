La Alcaldía de Cali anunció una serie de medidas para apoyar la recuperación del sector cultural de la ciudad, fortalecer los procesos comunitarios y proteger el patrimonio afectado por la reciente emergencia. La estrategia, liderada por la Secretaría de Cultura, contempla acciones dirigidas a artistas, gestores, artesanos, portadores de tradición y demás actores vinculados al ecosistema cultural.

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El plan busca ofrecer alternativas para que los trabajadores de la cultura puedan mantener sus actividades, acceder a nuevos espacios de circulación y fortalecer sus proyectos en medio del proceso de recuperación que atraviesa la ciudad.

Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali, explicó que la estrategia está estructurada en tres etapas y responde a las necesidades identificadas junto con los diferentes sectores culturales de la ciudad.

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“Queremos comunicarle a todos los actores que hacen parte del sistema cultural de la ciudad que nosotros, como Secretaría de Cultura, venimos trabajando en una propuesta de gestión de esta crisis en tres fases, una orientada a mitigar todas las situaciones que pueden poner en riesgo la vida de nuestros portadores, artistas y gestores culturales”, afirmó el funcionario.

Arteaga señaló que la primera etapa contempla apoyos relacionados con medios de vida y el diagnóstico de infraestructuras culturales. La segunda busca consolidar la recuperación de los procesos culturales, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades artísticas.

“Queremos trabajar en la identificación y consolidación de procesos operativos mínimos que garanticen aforos seguros, espacios culturales que garanticen condiciones de movilidad adecuadas y espacios dignos para nuestros artistas y gestores culturales”, agregó.

Dentro de las acciones previstas, la alcaldía pondrá en marcha nuevas líneas de fomento y estímulos con trámites simplificados para facilitar la reposición de instrumentos musicales, herramientas para artesanos y equipos de producción asociados a espectáculos públicos. También habrá apoyos para fortalecer la circulación de propuestas artísticas y culturales en distintos escenarios de la ciudad.

Activación cultural en los territorios

La secretaría informó que la estrategia llegará a 37 circuitos distribuidos en las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali. En estos espacios habrá actividades como teatro, bibliotecas móviles, cine comunitario y talleres de música, danza, artes plásticas y oralidad.

La alcaldía también confirmó que buscará ampliar la presencia de artistas locales mediante alianzas con otras ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín y Popayán, con el fin de abrir nuevas oportunidades para la circulación de expresiones culturales.

Respecto a la programación cultural del segundo semestre, Arteaga aclaró que los eventos no han sido cancelados y que actualmente se encuentran en evaluación para asegurar las condiciones necesarias para su desarrollo.

“Los festivales no están cancelados. Nuestra agenda de segundo semestre está suspendida y en proceso de evaluación para garantizar condiciones adecuadas para que se efectúen los grandes eventos de ciudad”, indicó.

En paralelo, la administración distrital anunció medidas de respaldo para los portadores de tradición vinculados al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, luego de la suspensión de su edición número 30. Entre ellas se destaca la creación de un directorio para facilitar el contacto directo entre el público y los expositores. Además, el festival participará como invitado de honor en la Feria del Hogar de Corferias, en Bogotá.

La estrategia ‘Petronio Solidario’ también contempla apoyos económicos para portadores de tradición de la modalidad de Cocinas Tradicionales y recursos para agrupaciones musicales seleccionadas previamente para las tarimas alternas del evento.

Por otra parte, la Alcaldía de Cali informó que avanza en la evaluación de bienes patrimoniales afectados por el sismo. Seis inmuebles de interés cultural permanecen con uso restringido mientras continúan los análisis técnicos. Asimismo, la Red de Bibliotecas Públicas puso en marcha la iniciativa “Bibliotecas que tejen solidaridad para levantarnos a través de la Cultura”.

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Sobre este último punto, Arteaga destacó el papel de estos espacios en la recuperación social de la ciudad. “Entendemos que tenemos que trabajar en seguir levantándonos como ciudad y en trabajar en sanar culturalmente”, concluyó el secretario.

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