La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) presentó al Gobierno Nacional un paquete de nueve propuestas para reactivar la demanda de vivienda, ampliar el acceso a financiación y reducir la informalidad en el mercado de arrendamiento.

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El planteamiento se conoció en el Congreso Nacional Inmobiliario, encuentro en el que el gremio expresó solidaridad con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar (Chocó), que dejó daños en municipios.

Fedelonjas estableció una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para invitar a sus agremiados y asistentes al congreso a donar recursos para las comunidades afectadas.

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Mario Andrés Ramírez, presidente de la federación, explicó que las propuestas buscan construir una hoja de ruta para recuperar el dinamismo de una actividad que representa cerca del 9 % del PIB nacional.

“Desde las empresas del sector inmobiliario tenemos nueve propuestas: unas apuntan a temas operativos, otras a incentivar la oferta y hay una especialmente importante, que es ver cómo reactivamos los subsidios que propone el Gobierno. Creemos que se deben volver los subsidios a la demanda, a través del programa Casa Milagro. Eso nos permitirá reactivar la vivienda VIS y No VIS”, señaló Ramírez.

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En materia de reactivación y financiación, Fedelonjas propuso restablecer los subsidios de Mi Casa Milagro para recuperar la demanda de vivienda VIS y No VIS. También planteó un subsidio anticíclico a la tasa de interés que reduzca el costo financiero para los hogares que aplazan la compra de vivienda.

A estas medidas se suman el fortalecimiento del leasing habitacional como alternativa para familias con capacidad de pago, pero sin cuota inicial acumulada, y la reglamentación de la Ley 2434 de 2024, cuyo potencial de facilitación financiera, según el gremio, no se ha materializado.

El sector también pidió mantener el tope del canon de arrendamiento en el 1 % del valor comercial del inmueble y revisar las distorsiones causadas por avalúos catastrales desactualizados. Fedelonjas consideró necesario que las actualizaciones catastrales estén acompañadas de tarifas previsibles y proporcionales para evitar saltos tributarios que desincentiven la inversión y presionen los cánones.

Frente a la informalidad, la federación propuso unificar los requisitos de la matrícula de arrendador en todo el país y estandarizar las variables de los reportes periódicos exigidos a quienes ejercen esta actividad.

Finalmente, Fedelonjas advirtió que la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo puede aumentar la demanda de vivienda en arriendo. Por ello, solicitó a las alcaldías activar un monitoreo permanente de cánones y precios de materiales de construcción, además de mecanismos ágiles para resolver conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

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Según el gremio, estas medidas permitirían anticipar comportamientos especulativos y proteger el acceso a vivienda temporal de los hogares damnificados.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.