La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el próximo miércoles 21 de octubre se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, una jornada que este año buscará evaluar mucho más que la capacidad de evacuación de la población.

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El ejercicio tendrá dos momentos. A las 10:00 de la mañana participarán sectores, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, familias y ciudadanos. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales adelantarán una simulación orientada a evaluar sus estrategias de respuesta ante emergencias.

La UNGRD explicó que el objetivo será poner a prueba los planes, protocolos, mecanismos de coordinación y capacidades de toma de decisiones de los diferentes actores que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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¡Atención, Colombia! UNGRD definió la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 • El ejercicio nacional se realizará el 21 de octubre, en dos momentos: a las 10:00 a. m. participarán entidades, organizaciones, comunidades, familias y ciudadanía; y a las… pic.twitter.com/PF9VtsY5GH — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 8, 2026

Por eso, la jornada no necesariamente implicará que todas las personas tengan que evacuar. Las acciones dependerán del escenario de riesgo que defina cada participante y de las medidas de protección establecidas para responder ante una eventual emergencia.

El terremoto de agosto, un llamado a la preparación

La importancia de este tipo de ejercicios cobra especial relevancia después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue percibido en 16 departamentos y dejó afectaciones en diferentes zonas del país.

La emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y los territorios, precisamente uno de los aspectos que la UNGRD pretende evaluar durante el simulacro de octubre.

Sin embargo, el ejercicio no debe entenderse como una reacción exclusiva ante los terremotos. Colombia está expuesta a diferentes amenazas y la preparación busca que ciudadanos, empresas y autoridades conozcan con anticipación cómo actuar y cómo coordinarse frente a distintos escenarios.

La UNGRD plantea que el simulacro debe servir para identificar qué funciona, cuáles son las dificultades y qué aspectos necesitan ajustes. El proceso contempla preparación, ejecución, evaluación y mejora, con el propósito de que las conclusiones obtenidas permitan fortalecer los mecanismos de respuesta.

Un ejercicio que debe tomarse con seriedad

Aunque se trate de una actividad programada, el simulacro representa una oportunidad para detectar fallas antes de que ocurra una emergencia real. Por esa razón, la participación no debería limitarse a cumplir con una actividad o seguir una instrucción de manera automática.

Para las familias, comunidades, empresas e instituciones, la jornada permitirá revisar cómo funcionan sus mecanismos de comunicación, organización y respuesta. Para las autoridades, será una oportunidad de comprobar la coordinación entre los diferentes niveles territoriales y la capacidad de tomar decisiones frente a una situación de emergencia.

El terremoto del 10 de agosto demostró que una emergencia puede ocurrir sin previo aviso y afectar simultáneamente a distintos territorios. En ese contexto, la preparación adquiere un papel fundamental.

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El 21 de octubre, el llamado será entonces a participar con seriedad y respeto. El propósito del simulacro no es generar alarma, sino aprender de un ejercicio controlado para estar mejor preparados cuando una emergencia real pueda poner a prueba al país.

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