Por: Noticiero 90 minutos

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La libertad de expresión y la responsabilidad en la difusión de información veraz son valores claves para cualquier sociedad democrática. En este marco, el Día Internacional del Periodista resalta el trabajo fundamental de quienes ejercen la labor periodística en distintos frentes: investigación, redacción, fotografía y soporte técnico detrás de cámaras, de acuerdo con lo que comunica 90 Minutos. Esta efeméride persigue visibilizar la dedicación de quienes buscan la verdad y defienden la libertad de prensa, derechos constantemente expuestos a amenazas e intentos de censura.

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La creación de esta conmemoración tiene un contexto histórico interesante. Según lo consignado por 90 Minutos, su primer impulso se dio en 1938 en la ciudad de Córdoba, Argentina, durante el Primer Congreso de Periodistas. Allí se instauró el 8 de septiembre como día oficial de homenaje a la profesión periodística, especialmente al primer medio impreso de corte patriótico e independentista de la región. Sin embargo, este significado inicial se transformó con el paso de los años, cuando acontecimientos en Europa dotaron de mayor peso simbólico a la fecha.

En 1958, durante el IV Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) en Bucarest, Rumanía, la fecha adquirió una nueva dimensión. Se propuso homenajear al periodista y escritor checoslovaco Julius Fucik, asesinado por el régimen nazi el 8 de septiembre de 1943. Fucik nació en Praga y fue miembro activo del Partido Comunista, construyendo su carrera en medios literarios y políticos como las publicaciones Rude Pravo y Tvorba. Tras la ocupación nazi, se mantuvo informando clandestinamente bajo el seudónimo J. F. Pavlov, lo que conllevó persecución y torturas. Finalmente, fue detenido por la Gestapo –la policía secreta nazi– y ejecutado tras haber escrito, en condiciones extremas de prisión, el libro "Reportaje al pie de la horca", publicado en 1945 y traducido a más de 80 idiomas.

La figura de Fucik simboliza la lucha por la libertad informativa y por la resistencia frente a la opresión. Por ello, el Día Internacional del Periodista sirve también como recordatorio del compromiso ciudadano de consumir información de calidad, respaldar el periodismo independiente y rechazar cualquier atentado contra la prensa. El respeto por la labor periodística y la defensa constante de estos derechos favorecen la democracia y refuerzan el acceso a la verdad en la actualidad.

¿Cómo nació el Día Internacional del Periodista y cuál es su trasfondo?

El Día Internacional del Periodista tiene un origen en el Primer Congreso de Periodistas de Córdoba, Argentina, en 1938, como homenaje al primer medio impreso patriótico del país. Más adelante, en 1958, la conmemoración se redefinió en honor a Julius Fucik, periodista checoslovaco asesinado por los nazis, convirtiendo el 8 de septiembre en símbolo mundial de lucha y resistencia en defensa de la libertad de prensa.

¿Quién fue Julius Fucik y por qué es importante para el periodismo?

Julius Fucik fue un periodista y escritor checoslovaco, miembro del Partido Comunista y editor de publicaciones comprometidas con la resistencia al nazismo. Tras ser capturado y torturado por la Gestapo, escribió "Reportaje al pie de la horca", cuya denuncia del autoritarismo ha servido de inspiración universal para quienes defienden la libertad de expresión. Su vida y legado impulsaron la designación del Día Internacional del Periodista en su honor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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