Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Veintidós estudiantes del Bajo Calima, un centro poblado perteneciente a Buenaventura en el Valle del Cauca, dieron inicio a sus estudios de Educación Superior gracias al Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) de la Universidad del Tolima. Los jóvenes se matricularon en el programa de Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales, convirtiéndose en los primeros de esta zona rural en acceder a este nivel académico a través de una sede universitaria en su propio contexto.

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El IDEAD resaltó la importancia de este avance, enfatizando que el Centro de Atención Tutorial fue instalado en el Centro Tropical Forestal Antonio Pineda, un espacio ubicado dentro de la comunidad que facilita el acceso a la educación universitaria. Según Marien Alexandra Gil Serna, directora del IDEAD, esta iniciativa contribuye a reducir las brechas educativas, no solo en lo que respecta a la población rural, sino también en comunidades negras y en el acceso de las mujeres a la educación superior.

Gil Serna explicó que, de acuerdo con cifras que maneja el instituto, en Colombia existe una marcada diferencia en el tránsito inmediato a la universidad después de culminar el bachillerato en zonas rurales: de cada diez jóvenes graduados, solo tres pueden continuar con su formación profesional. Por esta razón, la apertura de este Centro de Atención Tutorial en el litoral Pacífico es vista como un paso fundamental para mejorar las oportunidades educativas de estudiantes como estos 22 pioneros.

Por su parte, Juan Darío Granja Vargas, director del programa en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales, señaló que además de recibir una educación gratuita y de calidad, los estudiantes contarán con apoyos de bienestar que incluyen bonos de alimentación, tarjetas SIM para conectividad y materiales para la formación académica. Adicionalmente, aquellos que residen en zonas más apartadas, como Bahía Málaga y el corregimiento San Isidro, podrán acceder a hospedaje, considerando las largas distancias y las condiciones adversas de las vías de acceso. Granja Vargas mencionó el caso de un estudiante que debe recorrer en lancha durante cuatro horas y luego enfrentar un trayecto terrestre para llegar a sus clases, por lo que el apoyo en alojamiento es crucial.

El IDEAD también impulsa actividades culturales y académicas, como la próxima Semana del IDEAD, donde los estudiantes organizarán una "fiesta de conocimiento y cultura", destacando los saberes en silvicultura y conservación de ecosistemas propios de la región. Según Fabián Mauricio Lautero Bernal, director de Centros Regionales, la articulación entre la rectoría y el IDEAD busca fortalecer la educación en las zonas rurales donde la universidad tiene presencia. Lautero también señaló que se encuentran gestionando ante el Ministerio de Educación la autorización para un nuevo programa: Tecnología en Recuperación y Manejo Agroecológico de Suelos Tropicales, lo que ampliará aún más las opciones educativas para estas comunidades.

¿Cuál es el impacto de la llegada del IDEAD al Bajo Calima en la educación superior rural del Valle del Cauca?

La instalación del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima en el Bajo Calima representa un avance significativo en la reducción de brechas educativas en la ruralidad del Valle del Cauca, facilitando el acceso a la educación superior y brindando apoyos específicos a quienes enfrentan mayores dificultades para continuar sus estudios.

¿Qué significa recibir el apoyo de bonos de alimentación y hospedaje para los estudiantes rurales que inician programas del IDEAD?

Contar con bonos de alimentación y hospedaje implica que los estudiantes pueden enfocarse en su proceso académico sin preocuparse por necesidades básicas, lo que favorece su permanencia y éxito en la universidad, especialmente en zonas con dificultades de acceso o precariedad económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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