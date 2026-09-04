Por: Caracol TV

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El gobierno de Abelardo de la Espriella realizó su primer ajuste ministerial tras la noticia de la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, quien argumentó motivos familiares para dejar su cargo, apenas un mes después de haber sido posesionada. Según información compartida por Noticias Caracol, la carta de renuncia de Morales fue aceptada por De la Espriella, quien reconoció el acto como "una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad". En su reemplazo, el presidente anunció la designación de Ilva Myriam Hoyos Castañeda, resaltando su firme defensa de valores y su integridad profesional.

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Hoyos Castañeda, abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con amplios estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades en la Universidad de La Sabana. Además, cuenta con experiencia como conjuez del Consejo de Estado y asesora en diversos organismos eclesiásticos, como el Pontificio Consejo para la Familia y la Conferencia Episcopal de Colombia, así como en eventos internacionales como la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Primer Sínodo de la Familia. Ha publicado varios libros sobre dignidad humana y derechos humanos con impacto en derecho civil y constitucional. De igual forma, su trayectoria docente incluye universidades reconocidas en Colombia, España, Chile y México, entre las que se encuentran el Externado, la Universidad de Salamanca, la Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Durante las breves semanas en que Morales ocupó el Ministerio de Educación, debió enfrentar el impacto del terremoto del 10 de agosto, que afectó a miles de estudiantes y dañó más de 4.200 centros educativos. El gobierno intentó implementar clases virtuales, pero la falta de conectividad y equipos en varias regiones impidió el acceso de muchos menores a la educación. Morales también reavivó la controversia sobre la llamada "ideología de género" al advertir sobre la influencia de campañas ‘woke’ en los programas de educación sexual, lo que generó alerta en la Federación Nacional de Educadores (Fecode), según reportó Noticias Caracol. Su nombramiento y posterior salida estuvieron marcados por debates ideológicos y desafíos estructurales en la educación pública del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ilva Myriam Hoyos Castañeda, la nueva ministra de Educación?

Ilva Myriam Hoyos Castañeda es una abogada y doctora en Derecho con sólida experiencia en derechos humanos y educación superior. Ha ocupado cargos relevantes como decana universitaria, conjuez y asesora de instituciones nacionales e internacionales, además de ser autora de libros sobre derechos humanos y docente en prestigiosas universidades de Colombia, España, Chile y México.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

Viviane Morales presentó su renuncia argumentando una "situación familiar inesperada" que requería su dedicación inmediata. De acuerdo con Noticias Caracol, su gestión estuvo marcada por desafíos como la crisis tras el terremoto del 10 de agosto y debates sobre ideología de género en la educación, lo que generó reacciones en sectores como Fecode.

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