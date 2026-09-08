Por: Caracol TV

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Colombia lidera el uso de la inteligencia artificial (IA) entre estudiantes en América Latina, según lo reveló el estudio PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado este martes. El informe indica que el 56 % de los estudiantes colombianos utiliza herramientas de IA semanalmente para aprender, colocando al país por encima de Perú (54 %) y Uruguay (53 %), y superando a la media de la OCDE, situada en 46 %. No obstante, aún queda rezagado en comparación con países asiáticos como Vietnam (69 %) y Singapur (66 %).

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El informe PISA —que evalúa trienalmente las competencias y conocimientos de estudiantes de 15 años a través de pruebas estandarizadas— se concentró, en esta edición, en el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje. Si bien la OCDE reconoce que la IA generativa puede ser un apoyo en la educación bajo ciertas condiciones, advierte que “frecuentemente no lo consigue en la práctica” y que, si se usa de manera inadecuada, puede convertirse en “un atajo que evita el trabajo cognitivo que la educación busca desarrollar”.

Sin embargo, este avance digital contrasta con significativas carencias en las escuelas colombianas. El informe evidencia que seis de cada diez estudiantes estudian en instituciones marcadas por la falta de materiales y problemas de infraestructura, lo cual impide que el aprendizaje alcance su máximo potencial. El 63 % de los alumnos asiste a colegios donde la escasez de materiales educativos dificulta la enseñanza y el 62 % acude a centros con problemas de infraestructura, un aumento considerable respecto a 2022, cuando el 44 % reportaba tales dificultades.

En cuanto al uso de tecnología, los estudiantes en Colombia dedican diariamente 1,6 horas al uso de dispositivos digitales para actividades de aprendizaje, un promedio similar al de la OCDE (1,7 horas). Sin embargo, la presencia de estos dispositivos implica desafíos: el 36 % de los alumnos afirma que la distracción por el uso de tecnología durante las clases es frecuente, cifra superior al 28 % promedio en la OCDE. El informe resalta que en escuelas donde el uso de celulares está prohibido, las probabilidades de reportar distracciones disminuyen en un 33 %.

Respecto a la representatividad, de acuerdo con el Ministerio de Educación, las pruebas PISA en 2025 participaron 7.268 estudiantes de 266 colegios, que representan a unos 597.500 adolescentes de 15 años, aproximadamente el 75 % de la población de esa edad en Colombia. A pesar del avance tecnológico, el estudio concluye que “todavía hay margen de mejora” en la capacidad de los estudiantes colombianos para autorregular su aprendizaje y establecer metas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los estudiantes colombianos usan tanto la inteligencia artificial para aprender?

El estudio PISA 2025 de la OCDE señala que el 56 % de los estudiantes colombianos utilizan IA semanalmente para sus procesos de aprendizaje, un porcentaje superior al promedio regional y global. Se trata de una tendencia explicada por el crecimiento del acceso a herramientas digitales y la búsqueda de métodos novedosos para el aprendizaje. Sin embargo, el informe advierte que muchos estudiantes podrían estar usando la IA para evitar el esfuerzo cognitivo que requiere la educación tradicional, lo que plantea retos pedagógicos importantes.

¿Qué impacto tiene la falta de materiales e infraestructura en la educación en Colombia?

De acuerdo con el informe citado, la carencia de recursos y deficiencias estructurales en los colegios afectan negativamente el aprendizaje de los estudiantes colombianos. El 63 % enfrenta la falta de materiales educativos y el 62 % problemas de infraestructura, condiciones que pueden limitar el acceso equitativo a experiencias educativas de calidad, afectando la capacidad de los jóvenes para aprovechar plenamente todas las oportunidades que facilita la tecnología.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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