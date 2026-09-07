Convertir una fotografía actual en una imagen inspirada en los años 80 usando ChatGPT se convirtió en una de las tendencias que más llama la atención entre quienes experimentan con herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, antes de cargar una imagen personal conviene revisar qué aparece en ella y qué información podría quedar expuesta.

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El riesgo no está necesariamente en transformar la fotografía, sino en compartir una imagen que contenga datos personales además del rostro. Una escena aparentemente cotidiana puede mostrar documentos, direcciones, números telefónicos, placas de vehículos, pantallas u otros elementos que aporten información sobre la persona.

Por eso, utilizar la primera fotografía disponible en la galería del celular no siempre es la mejor opción. Revisar el fondo y los objetos que aparecen alrededor permite identificar información que no es necesaria para conseguir el efecto visual que se busca.

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¿Qué debería revisar antes de subir una foto a ChatGPT?

Una de las principales recomendaciones es elegir una imagen en la que no aparezcan documentos, identificaciones, direcciones, números telefónicos o pantallas con información privada. Si alguno de estos elementos está presente, se puede optar por otra fotografía o recortar la imagen antes de utilizarla.

También es importante prestar atención a las personas que aparecen en la fotografía. Una imagen familiar, por ejemplo, puede incluir a terceros que no necesariamente quieren que su rostro o información sea procesada por una herramienta de inteligencia artificial.

Para crear un retrato inspirado en los años 80 tampoco es necesario compartir toda la escena. Una fotografía de rostro o medio cuerpo, con un fondo sencillo, puede ser suficiente para obtener el resultado.

Otro aspecto que conviene considerar es la información asociada al archivo. Algunas fotografías pueden conservar metadatos, dependiendo del dispositivo, el formato y la manera en que fueron editadas o compartidas.

La recomendación general es sencilla: cualquier elemento que no sea necesario para conseguir la transformación debería quedar fuera de la imagen. Además, antes de utilizar una herramienta de inteligencia artificial, es conveniente consultar sus condiciones de uso y políticas de privacidad.

La tendencia de convertir fotografías actuales en retratos inspirados en décadas anteriores puede seguir siendo una forma entretenida de experimentar con la IA. El cuidado está en seleccionar bien la imagen que se comparte y evitar que un juego visual termine exponiendo información personal innecesaria.

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