Por: EL PILON SA

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Colombia se encuentra en una coyuntura decisiva respecto a la regulación del entorno digital. Con 37,7 millones de personas usando redes sociales, es decir, casi el 70 % de su población, y más del 90 % de quienes cuentan con acceso a internet participando activamente, el alcance de estas plataformas es inédito. Así lo revela un análisis realizado por Kepios para DataReportal, que además señala que los colombianos pasan más de 3 horas y 25 minutos al día conectados a estas redes. Ya no son un canal alternativo: hoy son el espacio central donde se teje la conversación nacional y, en consecuencia, donde se disputa el poder de influir en la sociedad.

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Ese poder, según la información suministrada, ha cambiado de forma y fondo. Si antes la opinión pública se forjaba desde medios tradicionales –como radio, prensa y televisión–, hoy se configura principalmente en servicios como WhatsApp, TikTok e Instagram. En este nuevo terreno, gana terreno el mensaje más sencillo, emocional y fácilmente compartible, no necesariamente el más profundo o completo. Todo esto da pie a una lógica en la que la viralidad puede superar al rigor o a la precisión.

En este contexto, los creadores de contenido, especialmente los influenciadores digitales, se han convertido en actores clave: según el mismo informe, el 35 % de los colombianos se informa a través suyo, cifra que sube al 40 % si se observa al público joven. Los influenciadores ya no solo entretienen, sino que median la realidad y moldean la opinión colectiva.

Para responder a este fenómeno, Colombia avanza en dos frentes regulatorios. Por un lado, la Corte Constitucional sentó un precedente con la Sentencia T-241 de 2026, estableciendo que ninguna información sensible de una persona puede compartirse sin su autorización previa, libre e informada. Esta decisión obliga tanto a usuarios como a creadores e influenciadores, reforzando los derechos a la privacidad, el buen nombre y la honra.

Por otro lado, el Congreso estudia un proyecto de ley para regular la actividad profesional de los creadores de contenido. Incluye la exigencia de un registro único, identificación explícita del contenido patrocinado, especial protección para menores de edad y sanciones por incumplimiento. Aquí, la transparencia deja de ser recomendación y pasa a ser obligación legal.

Ambos procesos, tanto judicial como legislativo, buscan establecer reglas claras donde la influencia digital tiene efectos directos en la vida cotidiana. Se trata, según la información presentada, de encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad. El reto: evitar caer en la censura, pero también impedir que la desinformación siga creciendo sin control. En definitiva, es un debate cultural donde se pone en juego quién realmente influye y si la sociedad está lista para asumir las consecuencias del nuevo poder digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave de la Sentencia T-241 de 2026 sobre la privacidad digital en Colombia?

La Sentencia T-241 de 2026 de la Corte Constitucional es un precedente importante en la protección de la privacidad digital en Colombia. Establece que ninguna persona puede divulgar información sensible sobre otra sin autorización previa, libre e informada. Este fallo extiende la responsabilidad a todos los actores del ecosistema digital, incluidos usuarios, creadores e influenciadores, y refuerza derechos fundamentales como la honra y el buen nombre.

¿En qué consiste el proyecto de ley para regular a creadores de contenido en Colombia?

El proyecto de ley que avanza en el Congreso colombiano busca regular la actividad profesional de los creadores de contenido. Propone un registro único de creadores, identificación obligatoria del contenido que sea patrocinado, protección especial para menores de edad y contempla sanciones ante incumplimientos. La meta es garantizar que la transparencia y la responsabilidad sean normativas y no solo buenas prácticas en el entorno digital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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