Por: El Espectador

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La comunidad wayúu en La Guajira sigue enfrentando una grave crisis por falta de acceso al agua potable, una problemática que lleva años sin resolverse y que compromete de manera directa los derechos fundamentales de estas poblaciones. Menos de una semana atrás, la Corte Constitucional visitó el departamento para verificar el nivel de cumplimiento de las órdenes que, desde 2017, impuso al Estado colombiano con el propósito de garantizar el derecho al agua para la comunidad wayúu, especialmente a sus niños y niñas. Según lo reportado por El Espectador, la visita del alto tribunal reveló un panorama alarmante: el agua disponible es escasa y las fuentes hídricas representan un riesgo para la salud de la población, especialmente por la presencia de contaminantes y microorganismos que afectan la potabilidad del recurso.

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Durante la visita, que hace parte del seguimiento al fallo T-302 de 2017 —un pronunciamiento que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la violación de los derechos al agua, la salud y la alimentación en la infancia wayúu— la Corte evidenció que la comunidad se surte de un reservorio de escorrentía superficial cuya calidad es cuestionable para el consumo humano. El alto tribunal advirtió la posible presencia de heces fecales de animales y una coloración verdosa asociada con microorganismos, situación que representa un riesgo sanitario considerable para la niñez y la comunidad wayúu en general.

Autoridades tradicionales y miembros de la comunidad expusieron ante la Corte la contundente precariedad del acceso al agua potable. Se identificó un ciclo de abastecimiento que transcurre a través de un proceso de deterioro: arranca con la recolección de aguas lluvias, sigue con el aprovechamiento de jagüeyes (pozos artesanales), después la captación del reservorio superficial —donde se constató la contaminación—, y concluye con la excavación del subsuelo junto al arroyo para extraer agua directamente en tanques, la fase más crítica desde el punto de vista sanitario.

Ante esta situación, la Corte ordenó la ejecución inmediata de un esquema temporal de contingencia para abastecimiento de agua potable. La responsabilidad recayó en el municipio de Uribia y la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA), quienes deberán proveer carrotanques y tanques de almacenamiento en 48 horas a las comunidades afectadas. Además, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá presentar, en 15 días hábiles, alternativas de purificación de agua para las condiciones actuales.

El fallo también ordena que se adopten protocolos claros de calidad, limpieza y trazabilidad del agua y, en 30 días, que se evalúe una solución técnica definitiva para el suministro seguro. Finalmente, la Corte exige que estas decisiones se traduzcan al wayuunaiki, lengua materna de la comunidad, para asegurar su adecuada divulgación y que la Procuraduría vigile el cumplimiento efectivo de las medidas.

¿Qué órdenes dictó la Corte Constitucional sobre el agua potable en La Guajira?

La Corte Constitucional instruyó la implementación inmediata de un esquema temporal de abastecimiento de agua potable para la comunidad wayúu mediante carrotanques y tanques de almacenamiento. También exigió al Ministerio de Vivienda desarrollar alternativas de purificación del agua en 15 días y a las entidades involucradas adoptar protocolos de limpieza, calidad y mantenimiento, además de presentar una propuesta técnica de solución sostenible en un mes.

¿Cuáles son los riesgos sanitarios de las fuentes hídricas usadas por la comunidad wayúu?

Las fuentes hídricas empleadas presentan riesgos como la posible presencia de heces fecales animales y microorganismos que tiñen el agua de color verdoso. Esto puede comprometer la salud, particularmente de niñas y niños wayúu, debido a la alta probabilidad de enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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