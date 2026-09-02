Por: EL PILON SA

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La Corte Constitucional presentó recientemente un informe sobre las entidades de Colombia contra las cuales los ciudadanos presentan más acciones de tutela. Este documento detalla que, en la mayoría de los departamentos, encabezan la lista la Nueva EPS (Empresa Promotora de Salud) y las Secretarías de Tránsito. En particular, el informe pone de relieve la situación en el departamento del Cesar, donde, entre enero de 2016 y julio de 2026, se han radicado 15.418 tutelas. La mayoría de estos recursos judiciales están dirigidos a las autoridades de tránsito, las cuales concentran el 19,2 % de las acciones, equivalentes a 2.956 casos, según el reporte de la Corte Constitucional.

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De acuerdo con la misma fuente, la tutela es un mecanismo legal consagrado en la Constitución de 1991. Esta herramienta habilita a cualquier persona para acudir ante un juez y exigir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, en situaciones en las que garantías como la salud, la vida o el debido proceso hayan sido vulneradas o se encuentren amenazadas por la actuación u omisión tanto de entidades públicas como de empresas privadas encargadas de prestar servicios a la comunidad.

El Cesar figura en la lista de los 10 departamentos de Colombia con mayor número de tutelas enfocadas en el sector de transporte, lo que refleja la magnitud de los reclamos ciudadanos frente a las autoridades de tránsito. El segundo puesto lo ocupa la Nueva EPS, con un 11,1 % del total de tutelas presentadas en esa región, lo que evidencia una problemática que está extendida a nivel nacional, ya que esta entidad encabeza las demandas en 17 departamentos del país. Más allá de estos dos actores principales, la Alcaldía de Valledupar aparece en tercer lugar con 6,6 % de los procesos, una cifra comprensible si se considera que la capital alberga aproximadamente la mitad de la población departamental.

El resto de los procesos en el Cesar está dirigido principalmente hacia el sector de la salud, siendo involucradas empresas como Salud Total, Asmet Salud, Cajacopi y Sanitas. También se destaca la presencia de la antigua Electricaribe en los registros, con un 1,7 % de participación en tutelas pese a su liquidación, superando incluso a la actual operadora Afinia, que cuenta con el 1,5 % de los casos, según ese consolidado histórico de la última década.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay tantas tutelas contra las autoridades de tránsito y la Nueva EPS en el Cesar?

En el Cesar, las autoridades de tránsito reúnen el mayor número de tutelas debido a la cantidad de reclamaciones ciudadanas relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos fundamentales por parte de estas entidades. Por su parte, la Nueva EPS figura en segundo lugar, reafirmando un patrón nacional donde los ciudadanos interponen recursos para exigir la protección de sus derechos en materia de salud.

¿Qué es una tutela y en qué casos puede presentarse en Colombia?

La tutela es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona solicitar protección inmediata ante la vulneración de derechos fundamentales, como la salud, la vida o el debido proceso. Esta acción se presenta cuando una autoridad pública o una empresa que ofrece servicios vulnera o amenaza estos derechos, permitiendo conseguir una respuesta judicial rápida para restaurar la garantía afectada.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.