Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reciente decisión de la Corte Constitucional de validar la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro ha dado pie a una reacción inmediata por parte del Centro Democrático. Esta colectividad, dirigida por el expresidente Álvaro Uribe y tras una reunión de bancada a la que él mismo asistió de manera remota, señaló que presentará una contrarreforma argumentando que la propuesta oficial tendría “efectos” perjudiciales para los colombianos, de acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las principales propuestas del partido opositor se cuenta el retorno de los saldos ahorrados a quienes no logren cumplir los requisitos para pensionarse, la reducción del umbral de cotización a un salario mínimo y la libertad para que los trabajadores puedan elegir entre los fondos privados y Colpensiones, entidad estatal encargada de administrar el régimen público de pensiones. Paloma Valencia, excandidata y exsenadora, explicó que el objetivo de su bancada es evitar que las futuras generaciones asuman deudas impagables y enfocar el apoyo del Estado hacia quienes más lo necesiten, incentivando el ahorro individual para la vejez.

El proyecto alternativo también busca revisar el modelo actual de administración de recursos por parte de Colpensiones. El senador Andrés Forero enfatizó que quieren modificar las reglas para proteger a quienes alcanzan la edad de retiro pero no reúnen las semanas de cotización exigidas para acceder a una pensión, y aseguró que su partido pretende evitar el monopolio de Colpensiones sobre los flujos de pensión, establecido tras la reforma del gobierno de Petro.

Además de la contrarreforma pensional, el Centro Democrático radicó una “ley anticapuchos”, en palabras del representante Jaime Arizabaleta, cuyo fin es dotar a las autoridades de facultades más estrictas para sancionar a quienes cometen actos vandálicos durante protestas usando capucha para ocultar su identidad. Según Arizabaleta, la intención es fortalecer el derecho a la protesta y diferenciar entre quienes ejercen este derecho y quienes delinquen.

Finalmente, la colectividad también propuso eliminar la reposición de votos en las consultas internas e interpartidistas, como lo informó el senador Hernán Cadavid. El propósito de esta medida es evitar que el dinero del Estado se utilice para financiar procesos electorales internos de los partidos, defendiendo que cada peso del presupuesto público debe destinarse con plena responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone la contrarreforma pensional presentada por el Centro Democrático?

La contrarreforma pensional anunciada por el Centro Democrático incluye la devolución de ahorros a quienes no logren pensionarse, la reducción del umbral de cotización a un salario mínimo, y la posibilidad para los usuarios de escoger entre fondos privados y Colpensiones. Según El Espectador, se busca proteger a quienes llegan a la edad de retiro sin cumplir el tiempo exigido e incentivar el ahorro pensional individual.

¿En qué consiste el proyecto de “ley anticapuchos” radicado en el Congreso?

El proyecto de “ley anticapuchos” plantea medidas para sancionar a quienes participen en actos vandálicos durante protestas usando capucha para ocultar su identidad. De acuerdo con lo expuesto por el representante Jaime Arizabaleta en El Espectador, se busca dotar a las autoridades de herramientas para judicializar y agravar las penas a quienes cometen delitos bajo anonimato, sin afectar el derecho constitucional a la protesta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.