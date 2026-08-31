La polémica dentro del Pacto Histórico por el traslado del expediente de Álvaro Uribe a la Comisión de Acusación tiene un giro inesperado. Los cinco congresistas señalados por Gustavo Petro habrían votado siguiendo instrucciones del propio expresidente, pese a que después él aseguró que “se durmieron”.

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David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas apoyaron el traslado del caso relacionado con las masacres de El Aro y La Granja. La decisión provocó críticas de sectores del petrismo. Carolina Corcho afirmó: “No es aceptable el voto que hicieron”.

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Corcho, quien cuestionó que los congresistas hubieran abierto una puerta que, en su opinión, favorecería al expresidente: “No es aceptable desde ningún punto de vista que congresistas de nuestro proyecto hayan abierto una puerta para la impunidad del señor Uribe”.

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Apreciado colega, es obvio que la competencia para investigar al señor Álvaro Uribe es de la Fiscalía, dado que los hechos que se le imputan, las dos masacres y el asesinato de Jesús Maria Valle, se dan entre 1996 y 1998 cuando él era Gobernador de Antioquia, antes de ser… https://t.co/hW4ZZEvWwH — Carolina Corcho (@carolinacorcho) August 28, 2026

Pero el dato que cambia el panorama es que fuentes del Pacto Histórico señalaron que los parlamentarios actuaron siguiendo instrucciones de Petro para respaldar el traslado de los expedientes de Uribe a la Comisión de Acusación.

De acuerdo con El Tiempo, una de las razones detrás de esa estrategia sería proteger también a Petro ante eventuales investigaciones. La Comisión de Acusación tiene competencia sobre los procesos contra altos funcionarios y, de acuerdo con el diario, históricamente ha sido cuestionada por la falta de avances en algunas investigaciones.

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Sin embargo, no existe evidencia de un acuerdo entre el petrismo y el uribismo para proteger a sus respectivos líderes. Las coincidencias recientes, incluida la elección del presidente del Senado y esta votación, sí han alimentado las especulaciones.

Petro respondió a la controversia con estas palabras: “El Pacto Histórico no se divide. Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”.

Finalmente, Gabriel Becerra expresó: “no existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”. El representante sostuvo que su voto buscaba “clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.