El Pacto Histórico atraviesa un momento convulso después de la derrota en las elecciones presidenciales y de varios episodios que dejaron en evidencia las diferencias entre sectores de la colectividad.

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La elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), el llamado ‘gabinete por la vida’ y una polémica votación en la Comisión de Acusación son algunos de los hechos que tienen enfrentada a la oposición.

La semana comenzó con el revés en el CNE. Los partidos cercanos al nuevo Gobierno consiguieron siete de las nueve magistraturas, mientras que el Pacto Histórico se quedó con dos y perdió la posibilidad de obtener una tercera silla.

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El resultado causó molestia, pero también hubo tensión por la escogencia de los candidatos. Aunque Alirio Uribe tenía respaldo de buena parte de la bancada, Gustavo Petro habría vetado su nombre. La discusión se extendió durante horas y, según personas presentes, hubo fuertes enfrentamientos. Finalmente, Ana Jimena Bautista, cercana a Iván Cepeda y Felipe Harman, fue escogida.

A esto se sumó la creación del denominado ‘Gabinete por la vida’, integrado, entre otros, por los exministros Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila y Felipe Harman. La decisión recibió críticas de sectores que consideran que el Pacto necesita nuevos liderazgos y no figuras asociadas al gobierno saliente.

“La forma como se compone no da un mensaje de esperanza, sino de volver al pasado”, señaló un líder de la colectividad.

El malestar aumentó después de que cinco congresistas del Pacto respaldaran en la Comisión de Acusación una decisión relacionada con el expediente contra Álvaro Uribe por los casos de El Aro, La Granja y Jesús María Valle. Aunque el traslado del proceso finalmente fue negado, sectores de la militancia cuestionaron la posición de sus propios representantes.

Gustavo Bolívar pide unidad en el Pacto Histórico

En medio de las diferencias, Gustavo Bolívar defendió a Petro e Iván Cepeda y pidió evitar que las disputas internas terminen dividiendo al movimiento.

Bolívar reconoció que existen errores, pero aseguró que el Pacto está siendo “dinamitado” desde afuera y desde dentro. También cuestionó que algunos sectores estén impulsando candidaturas presidenciales con tanta anticipación, cuando, según él, primero deben “arreglar la casa” y concentrarse en las elecciones de 2027.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.

Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

El dirigente pidió respeto por Petro y Cepeda y llamó a convocar un Congreso del Pacto Histórico para definir nuevas reglas internas.

Para el analista Gabriel Cifuentes, el progresismo está en una etapa de reorganización marcada por la falta de nuevos liderazgos y el regreso de figuras del gobierno anterior.

(Ver también: Pacto Histórico demandará al CNE por personería jurídica de Defensores por la Patria)

El reto para el Pacto será resolver esas fracturas y definir quiénes conducirán la oposición antes de las elecciones regionales de 2027.

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