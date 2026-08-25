Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gabriela Muñoz, figura que ha captado la atención de diversos sectores políticos y mediáticos del país, se expresó abiertamente luego de aparecer junto al expresidente Gustavo Petro durante una significativa reunión de la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico, llevada a cabo el lunes 24 de agosto en Bogotá. Su presencia en ese escenario político generó rumores y especulaciones, particularmente en algunos medios de comunicación, que intentaron sugerir la existencia de una relación sentimental con el exmandatario.

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Ante estas interpretaciones, Muñoz utilizó sus canales en redes sociales para rechazar cualquier lectura que no corresponda a los hechos reales. En sus palabras, pidió a la prensa que evite "tergiversar" su presencia y negó categóricamente que entre ella y Petro exista un vínculo que no sea “político y profesional”. La joven enfatizó que su rol está ligado a la construcción de estrategias de comunicación, labor que desempeña junto a otros profesionales en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, según expuso en sus declaraciones públicas. Así mismo, Muñoz consideró inapropiada y ofensiva la narrativa que calificó como "misógina y amarillista", la cual ha intentado desviar la atención hacia su vida personal en lugar de su trabajo profesional.

El interés mediático por Muñoz aumentó en las últimas semanas debido a cuestionamientos relacionados con una posible influencia suya en la Aeronáutica Civil, así como en torno a denuncias sobre supuestas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, no se presentaron pruebas específicas ni informes detallados sobre estas afirmaciones dentro de la información disponible.

La mencionada reunión del Pacto Histórico fue registrada en un video compartido por el representante a la Cámara Alejandro Toro. En esas imágenes se evidencia la llegada del expresidente Petro, quien saludó a varios de los presentes, incluida Muñoz. El objetivo central del encuentro era definir asuntos clave para la colectividad, como la selección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según lo discutido, se acordó presentar a Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista como candidatas del movimiento para los dos puestos asignados en dicho organismo. Por su parte, Muñoz reiteró que su participación obedece exclusivamente a su papel político y comunicativo, e instó a que las discusiones sobre su trabajo no sean reducidas a rumores sin sustento sobre su esfera privada.

¿Qué relación tiene Gabriela Muñoz con Gustavo Petro dentro del Pacto Histórico?

De acuerdo con los mensajes publicados por Gabriela Muñoz y la información registrada en redes sociales y el video difundido por Alejandro Toro, la relación entre Muñoz y Gustavo Petro se centra únicamente en asuntos políticos y profesionales, específicamente en el ámbito de estrategias de comunicación relacionadas con la defensa de la Constitución y derechos. Muñoz negó cualquier relación personal o sentimental, reafirmando que su presencia responde a motivos laborales e institucionales.

¿Por qué se cuestiona la participación de Gabriela Muñoz en asuntos de la Aeronáutica Civil?

La participación de Gabriela Muñoz ha sido objeto de cuestionamientos recientes debido a señalamientos sobre posible influencia en temas de la Aeronáutica Civil y presuntas irregularidades en entidades estatales. Sin embargo, conforme a lo informado, no se detallaron pruebas concretas ni se presentaron datos verificables al respecto. La joven rechazó que este tipo de acusaciones afecten la percepción pública de su trabajo profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.