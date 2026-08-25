Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima atraviesa una situación compleja por la disminución de lluvias, temperaturas elevadas y dificultades en el abastecimiento de agua, de acuerdo con el panorama expuesto por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Ante este escenario, la entidad activó un plan de contingencia cuyo objetivo principal es minimizar el riesgo de incendios forestales y preservar las fuentes hídricas en toda la región. Las medidas, que tienen alcance departamental, buscan además modificar ciertos hábitos cotidianos para evitar un mayor deterioro ambiental y proteger la salud de las comunidades.

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El plan de Cortolima contempla cinco prohibiciones que deben aplicarse de forma obligatoria. En primer lugar, queda prohibida la realización de cualquier tipo de fogatas, incluidas aquellas relacionadas con actividades familiares o de esparcimiento como paseos de olla o campamentos. Esta decisión responde al alto riesgo de que una fogata se convierta en la chispa inicial de un incendio forestal, dada la sequedad de la vegetación y el ambiente general.

En segundo lugar, están vetadas las quemas a cielo abierto, entre ellas las denominadas quemas controladas que se suelen realizar para eliminar residuos de cosechas, pastizales o basuras. Cortolima advierte que la propagación de las llamas, en las condiciones actuales de sequía, puede volverse rápidamente incontrolable, afectando zonas boscosas y a la población cercana.

Otra restricción importante se relaciona con el uso racional del agua. No está permitido el llenado de piscinas, sean de uso público o privado, con agua superficial (de ríos, quebradas, lagunas) o subterránea (de pozos). Igualmente, se prohíbe utilizar agua potable para regar jardines, plantas o espacios verdes en los hogares, con el fin de garantizar disponibilidad del recurso para las necesidades prioritarias.

Por último, el lavado de vehículos utilizando mangueras queda restringido. Solo los establecimientos comerciales debidamente autorizados pueden prestar este servicio bajo condiciones controladas, evitando un desperdicio excesivo de agua.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima hace un llamado a la ciudadanía para colaborar vigilando el cumplimiento de las medidas y reportando toda situación anómala, como columnas de humo o fuego en zonas boscosas. Para ello, están habilitados el Centro de Monitoreo del Tolima (313 293 4649), la línea de Bomberos (119) y la Policía Nacional (123).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de Cortolima para prevenir incendios en Tolima?

Cortolima estableció cinco prohibiciones principales: la realización de fogatas, toda clase de quemas a cielo abierto, el llenado de piscinas con agua superficial o subterránea, el riego de jardines o zonas verdes con agua potable y el lavado de vehículos con manguera fuera de establecimientos autorizados. Estas medidas buscan evitar incendios forestales y proteger el recurso hídrico.

¿Cómo denunciar un incendio forestal en Tolima y a qué autoridad acudir?

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar de inmediato toda columna de humo, fuego en zonas boscosas o incumplimiento de restricciones. Se pueden comunicar con el Centro de Monitoreo del Tolima al 313 293 4649, con Bomberos marcando el 119 o con la Policía Nacional a través del 123.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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