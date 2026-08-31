Por: EL PILON SA

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Un intenso vendaval azotó a varios municipios del departamento del Cesar la noche del sábado 29 de agosto, dejando a su paso viviendas destechadas, árboles caídos y daños en la infraestructura eléctrica, de acuerdo con el balance preliminar entregado por la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar. En el municipio de El Paso, se contabilizaron cerca de 250 familias afectadas, y otras 30 familias resultaron perjudicadas en el corregimiento de Cuatro Vientos, perteneciente a esta misma jurisdicción. Las autoridades municipales, encabezadas por la administración local y en coordinación con las empresas de servicios públicos y organismos de socorro, debieron reubicar a varias familias cuyos hogares quedaron gravemente deteriorados, recurriendo incluso a viviendas arrendadas por la Alcaldía.

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Este evento climático ocurrió en medio de las precipitaciones advertidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual había anticipado para ese fin de semana las lluvias más intensas del país, señalando de manera específica al departamento del Cesar entre las zonas con mayores acumulados de agua previstos. Al fenómeno se sumó la inestabilidad atmosférica ocasionada por el paso de la onda tropical número 42 y la posible entrada de la onda tropical número 44, elementos que también incrementaron la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en el norte y occidente de Colombia, según lo ratificó el Ideam.

La afectación no se limitó solo a El Paso y Cuatro Vientos. En El Copey, otro municipio del Cesar, se reportó la destechada de numerosas casas, mientras que Codazzi y Chiriguaná informaron daños similares durante la misma jornada, lo que condujo a que la oficina departamental mantenga vigilancia y seguimiento continuo de la situación. Entre los daños más frecuentes se cuentan techos desprendidos, estructuras afectadas, caída de árboles y problemas en las redes eléctricas, particularmente en corregimientos como Cuatro Vientos y La Loma de Calenturas. Empresas como Afinia han participado en la atención de estas emergencias, mientras la Gobernación del Cesar mantiene articulación con los alcaldes para definir los apoyos necesarios, incluidas ayudas humanitarias y materiales de reconstrucción.

No obstante las lluvias y vendavales, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar no bajó la guardia frente al riesgo de incendios forestales, advirtiendo que persisten condiciones de sequía y vegetación seca en otros municipios. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la quema de basuras y reportar de inmediato cualquier señal de humo para prevenir emergencias ambientales de mayor magnitud.

¿Cuántas familias resultaron afectadas por el vendaval en Cesar, según la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo?

Según la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar, al menos 250 familias de El Paso y 30 familias de Cuatro Vientos resultaron afectadas por el vendaval del 29 de agosto. Además, se reportaron múltiples viviendas dañadas en El Copey, Codazzi y Chiriguaná, aunque el censo definitivo de damnificados continuaba en actualización.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades del Cesar tras los vendavales y lluvias intensas?

Las autoridades del Cesar recomendaron vigilar techos, árboles y redes eléctricas; mantener atención sobre zonas propensas a inundaciones y canales de comunicación con organismos de socorro, así como evitar la quema de basuras y reportar oportunamente cualquier conato de incendio para impedir su propagación, especialmente en contextos de vegetación seca y altas temperaturas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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