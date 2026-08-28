Por: EL PILON SA

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En una reciente sesión ordinaria, el Consejo Superior de la Judicatura configuró cinco listas para ocupar igual número de cargos en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión responde a la necesidad de llenar las vacantes que dejan los magistrados Cristina Lombana Velásquez, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda. Entre las personas postuladas se destacan dos profesionales originarias del departamento de Cesar: Lucila Mercedes Vidal Luque y María Lourdes Hernández Mindiola. Esta situación genera relevancia regional y pone sobre el tapete el perfil de estas dos abogadas, que han construido una trayectoria significativa en el ámbito judicial colombiano.

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Lucila Mercedes Vidal Luque figura como candidata para reemplazar al magistrado Francisco Javier Farfán, quien también procede de Valledupar. Con una experiencia de más de veinte años en el campo de la justicia penal, Vidal Luque ha trabajado en instituciones clave del país. Según información del Consejo Superior de la Judicatura, en marzo de 2020 fue designada directora seccional de la Fiscalía General de la Nación en el Cesar, donde dirigió investigaciones relevantes en la región. Posteriormente, asumió funciones en la Procuraduría General de la Nación, desempeñándose como directora nacional de Investigaciones Especiales a partir de 2021. Esta combinación de conocimiento técnico y experiencia le ha permitido destacar dentro de los aspirantes para el cargo en la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, María Lourdes Hernández Mindiola ha enfocado su ejercicio profesional en la administración de justicia y el derecho disciplinario. En su recorrido, integró la entonces conocida Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, un órgano que tuvo un papel esencial en el control disciplinario de funcionarios judiciales antes de su desaparición dentro de la reforma judicial. Tras su paso por este escenario, Hernández Mindiola continuó su carrera en la Procuraduría General de la Nación como procuradora delegada disciplinaria de instrucción, alternando sus funciones públicas con la docencia universitaria. Su presencia en la lista busca cubrir el cargo dejado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto.

Ambos perfiles ilustran el aporte de la región del Cesar a la justicia nacional y reflejan la diversidad de trayectorias profesionales presentes en la nueva composición de la Sala Especial de Instrucción.

¿Qué experiencia tienen Lucila Mercedes Vidal y María Lourdes Hernández en la justicia colombiana?

Lucila Mercedes Vidal Luque suma más de veinte años de trabajo enfocado en la justicia penal, habiendo liderado investigaciones desde la Fiscalía General de la Nación y después en la Procuraduría General de la Nación. María Lourdes Hernández Mindiola, por su parte, cuenta con una sólida trayectoria en el área disciplinaria, desempeñándose como magistrada en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y como procuradora delegada disciplinaria de instrucción.

¿Qué es la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es el órgano encargado de adelantar las investigaciones y los procesos penales contra aforados constitucionales, es decir, funcionarios que gozan de un fuero especial. Esta sala tiene la responsabilidad de evaluar pruebas, formular imputaciones y, en su caso, elevar acusaciones ante la sala plena de la corte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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