Por: El Espectador

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Karen Viviana Romero nunca imaginó que aquel 8 de abril de 2006 sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Su esposo, Javier Emiro Medrano Cárcamo, era conocido por todos en Pasto, Nariño, como un hombre dedicado a la elaboración y venta de artesanías en la Plaza Carnaval. Sin embargo, esa mañana desapareció, dejando un vacío y muchas preguntas sin respuesta para su familia. Lo hallaron muerto en una vereda, usando unas botas de caucho. Según información citada en el relato, el Ejército reportó a Javier como guerrillero abatido, pero Karen no podía entender cómo el padre de su hijo, quien jamás tuvo una relación con grupos armados y cuyo único sustento era su trabajo manual, podía ser señalado de esa manera.

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La verdad salió a la luz solo después de muchos años de dolor e incertidumbre. De acuerdo con los hechos narrados, Javier Medrano fue víctima de una ejecución extrajudicial, crimen confirmado más de una década después, cuando en 2018 se dictó condena contra uno de los responsables del operativo. Fue entonces cuando Karen Romero decidió iniciar un proceso de demanda contra el Estado, buscando justicia y reparación por el asesinato de su esposo. Sin embargo, se enfrentó a una dura realidad: en Colombia, el derecho de las víctimas de la violencia estatal a exigir reparación tiene una fecha límite, lo que impide que muchas familias lleguen a obtener justicia, sobre todo en casos donde la verdad tarda años en descubrirse.

El caso de Javier Emiro Medrano no es solo una historia personal, sino también el reflejo de una problemática nacional. Los soldados involucrados en el operativo recibieron condecoraciones y viajes como recompensa por la “baja en combate”, un ejemplo crudo de cómo durante años se simuló la lucha contra la insurgencia para ocultar ejecuciones. Karen, quien en ese momento se convirtió en cabeza de hogar con un hijo menor de un año, representa a cientos de familias que se ven forzadas a buscar justicia frente a un sistema legal con plazos restrictivos. Ahora, la Corte Constitucional tiene la posibilidad de modificar esos términos y abrir la puerta a una justicia verdaderamente eficaz para las víctimas de la violencia estatal en el país.

¿Cuál es el plazo para que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales demanden al Estado en Colombia?

En Colombia, el derecho de las víctimas a exigir reparación por violencia del Estado tiene un plazo determinado para demandar. El caso de Karen Viviana Romero evidencia que, si ese tiempo se cumple antes de que se conozca la verdad, las familias quedan sin posibilidades de acceder a la justicia. Por eso, la Corte Constitucional estudia si debe ampliar el periodo permitido, a fin de evitar que más víctimas se queden sin respuesta.

¿Qué se entiende por ejecución extrajudicial en el contexto colombiano?

Una ejecución extrajudicial, en este contexto, es el asesinato de una persona por parte de la fuerza pública, simulando un enfrentamiento o combatiendo a un supuesto delincuente. Pero en realidad, la víctima no tenía relación con grupos armados. Es un delito grave, pues implica abuso de poder estatal y encubrimiento de la verdad ante la sociedad y los familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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