La respuesta del Gobierno nacional ante la ofensiva terrorista en la zona de frontera no tardó en llegar, pero vino acompañada de un fuerte remezón político e institucional. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, arribó a la ciudad de Cúcuta para liderar personalmente un consejo de seguridad tras el devastador atentado con carro bomba perpetrado por el ELN en el municipio de Los Patios —el cual dejó un saldo trágico de un civil muerto y once personas heridas—. Sin embargo, la reunión estuvo marcada por la tensión y las drásticas decisiones del jefe de Estado ante la ausencia de las principales autoridades locales.

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Tras cancelar su agenda habitual en Bogotá y cumplir previamente con la posesión de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mandatario se trasladó a la capital de Norte de Santander con la instrucción de desplegar una respuesta sin contemplaciones contra las estructuras criminales. No obstante, el desarrollo del consejo de seguridad se vio alterado de manera drástica debido a que el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, se encontraba ausente cumpliendo compromisos en Bogotá, mientras que el gobernador del departamento, William Villamizar, hizo su llegada tarde al recinto.

La evidente falta de coordinación e inasistencia de los líderes regionales desató la molestia desde el alto gobierno, propiciando que el presidente De La Espriella lanzara un mensaje fulminante y sin ambages contra cualquier atisbo de complicidad institucional con los violentos. A través de sus redes sociales y declaraciones desde el lugar de los hechos, el mandatario sentenció:

#Política Durante el consejo de seguridad en Cúcuta, el presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) advirtió que combatirá a los grupos armados, y aseguró que le llegó el fin a los nexos entre funcionarios locales y las organizaciones criminales: “No vamos a permitir… pic.twitter.com/xt1svD4cjG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2026

El jefe de Estado recalcó que su administración prioriza la acción directa sobre la retórica burocrática: “Este es un gobierno de hechos y de resultados, no de discursos”, a la vez que reiteró la postura inquebrantable del Estado frente a la reciente escalada terrorista que sacudió la región nororiental.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, puntualizó el mandatario.

Con este panorama, la visita presidencial deja en evidencia que el Ejecutivo no solo endurecerá la persecución militar contra el ELN y sus redes urbanas de apoyo, sino que mantendrá un escrutinio implacable sobre la gestión y el compromiso de los gobernantes locales frente a la seguridad ciudadana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.