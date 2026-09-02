Un nuevo intento de ataque fue frustrado en Cúcuta durante la noche del martes primero de septiembre, en medio de las medidas de seguridad adoptadas luego de los recientes hechos violentos registrados en Norte de Santander. El vehículo fue localizado por tropas del Ejército en una zona rural de la ciudad.

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(Vea también: Reportan un muerto y varios heridos luego de atentado en Norte de Santander; así quedó estación)

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el automotor había sido reportado como hurtado y que, durante la revisión adelantada por las autoridades, se detectó la presencia de explosivos. El sector fue asegurado y técnicos especializados de la Policía acudieron para neutralizar la amenaza.

De acuerdo con el mandatario, los ocupantes del vehículo se percataron de la presencia de los uniformados y escaparon del lugar en una motocicleta. Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del hecho.

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La información preliminar conocida por el Gobierno apunta al ELN como posible responsable del intento de atentado, aunque esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades que adelantan las investigaciones.

¿Dónde fue encontrado el carro bomba en Cúcuta?

El vehículo fue ubicado en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, mientras tropas del Ejército adelantaban labores de patrullaje. La intervención permitió asegurar el área y coordinar el procedimiento con la Policía para neutralizar la amenaza.

“Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos”, indicó el mandatario.

Los ocupantes del vehículo abandonaron el automotor al notar la presencia de los militares y huyeron en una motocicleta. Por ahora, las autoridades trabajan para establecer su identidad y determinar las circunstancias que rodearon el intento de atentado.

Atención: ¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta! Esta noche, en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, tropas de nuestro Ejército Nacional localizaron un vehículo hurtado que, tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

El hallazgo se produjo después de un consejo de seguridad convocado en Cúcuta para analizar la situación de orden público y definir medidas adicionales frente a posibles nuevos ataques.

El Gobierno informó que se mantendrán los operativos de la Fuerza Pública en la ciudad y otras zonas del territorio, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos recientes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.