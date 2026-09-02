Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Día sin carro y sin moto en Ibagué ya tiene fecha confirmada para su segunda jornada de 2026, de acuerdo con lo anunciado por Camilo Martínez, secretario de Movilidad de la ciudad. El evento se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre. Esta fecha no es una elección casual, sino que responde a lo estipulado por el Acuerdo Municipal vigente, el cual establece que el tercer miércoles de septiembre se llevará a cabo esta actividad, que busca promover alternativas de movilidad sostenible en la capital tolimense.

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Aunque ya se conoce el día en que los ciudadanos deberán dejar sus vehículos particulares y motocicletas en casa, todavía quedan pendientes distintos aspectos que definen cómo funcionará la jornada. Según la Secretaría de Movilidad, aún está en proceso la expedición del decreto que reglamentará oficialmente el desarrollo del Día sin carro y sin moto este año. Este documento será crucial, pues en él se especificarán puntos clave para la ciudadanía y los diferentes actores viales.

Entre los detalles que se definirán en el decreto se encuentran el horario exacto de la restricción vehicular, las excepciones para ciertos vehículos y las categorías que tendrán permiso de circulación, así como las diversas actividades programadas para fomentar la movilidad sostenible durante la jornada. De acuerdo con lo comunicado por la alcaldía, la comunidad deberá estar atenta, ya que la información detallada se dará a conocer tan pronto como el decreto esté listo.

Vale la pena resaltar que este 16 de septiembre corresponde, además, a la segunda y última edición del Día sin carro y sin moto que se desarrollará en el municipio durante 2026. De esta manera, el gobierno local continúa con la implementación de políticas diseñadas para promover una ciudad más amigable con el medioambiente y al mismo tiempo incentivar el uso de medios de transporte alternativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el próximo Día sin carro y sin moto en Ibagué en 2026?

El próximo Día sin carro y sin moto en Ibagué está programado para el miércoles 16 de septiembre de 2026, conforme a lo establecido por el Acuerdo Municipal y tal como lo anunció el secretario de Movilidad, Camilo Martínez.

¿Qué excepciones habrá durante el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Las excepciones para la circulación de vehículos durante el Día sin carro y sin moto en Ibagué aún no han sido definidas. Se espera que el decreto que reglamentará la jornada precise las excepciones y vehículos autorizados para movilizarse, según informó la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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