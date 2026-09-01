Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) anunció la designación de Juan Rodrigo Alvarado Moreno como su nuevo director general, decisión divulgada tanto a la opinión pública como a los integrantes del sector pesquero y acuícola de Colombia. Alvarado Moreno es ingeniero agrónomo y cuenta con una trayectoria superior a 18 años en el sector agropecuario, lo que, según la entidad, respalda su llegada a la máxima responsabilidad institucional. Anteriormente, el funcionario se desempeñó como secretario de Desarrollo Agropecuario en el departamento del Tolima y en el municipio de Ibagué, roles en los que lideró iniciativas enfocadas en inversión y fortalecimiento de cadenas productivas, especialmente dirigidas a pequeños y medianos productores.

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La experiencia recopilada por Alvarado Moreno abarca múltiples áreas, entre ellas el desarrollo rural, la evaluación socioambiental, el análisis geoespacial, la agricultura de precisión, la asistencia técnica y la gestión articulada entre diferentes instituciones, tanto del sector público como gremial, en diversas esferas de gobierno. La AUNAP destacó sus capacidades de liderazgo y visión estratégica, claves para potenciar la gestión institucional y avanzar en el diseño e implementación de políticas que beneficien directamente a quienes están vinculados con la pesca y la acuicultura en Colombia.

Su nombre no es ajeno a la región del Tolima, ya que desde las secretarías departamental y municipal contribuyó a la promoción de proyectos productivos y al fortalecimiento de los sectores agropecuarios locales. Ahora, la entidad reafirma su compromiso por consolidar estrategias que impulsen el desarrollo sostenible de la acuicultura y la pesca en el país, con la esperanza de que la experiencia de Alvarado Moreno se refleje en avances concretos para pescadores artesanales y productores acuícolas. Este sector, de notable presencia en municipios ribereños del Tolima, representa uno de los retos principales para el recién nombrado director, quien deberá transformar su experiencia previa en resultados tangibles y equitativos para la comunidad productiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Rodrigo Alvarado Moreno, el nuevo director de la AUNAP?

Juan Rodrigo Alvarado Moreno es ingeniero agrónomo con más de 18 años de experiencia en el sector agropecuario colombiano. Antes de ser designado como director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejerció la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tanto en Tolima como en Ibagué, liderando iniciativas para fortalecer la producción y organización de cadenas productivas en la región. La AUNAP destaca su experiencia en formulación de políticas públicas y coordinación de equipos, elementos considerados cruciales para su nueva labor.

¿Cuáles serán los principales retos de la AUNAP con Juan Rodrigo Alvarado Moreno como director?

De acuerdo con la información oficial, uno de los principales desafíos para la gestión de Juan Rodrigo Alvarado Moreno en la AUNAP será convertir su conocimiento y experiencia en resultados que beneficien a productores acuícolas y pescadores artesanales, especialmente en zonas como los municipios ribereños del Tolima. Se espera que lidere el fortalecimiento institucional y la consolidación de estrategias enfocadas en el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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