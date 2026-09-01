Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula Escobar sostuvo un encuentro este martes con representantes de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC, por su sigla en inglés). Esta reunión se inscribe en el marco de la nueva estrategia contra el narcotráfico y el crimen transnacional que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella, una administración que, tras su llegada a la Casa de Nariño, ha buscado marcar un cambio en la política antidrogas nacional. De acuerdo con la información de la Cancillería, el diálogo con la UNODC permitió intercambiar resultados y avances generados en los primeros meses del actual gobierno, en especial en temas sensibles como la medición de cultivos ilícitos y la sustitución de estas plantaciones.

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Las mediciones sobre cultivos ilegales son supervisadas precisamente por la UNODC, que según reportes recientes citados por la administración anterior de Gustavo Petro, habría certificado progresos en materia de sustitución voluntaria en varias zonas del país. Bula, en sus declaraciones, subrayó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos que plantean las drogas y el crimen organizado transnacional. Además, mencionó la necesidad de robustecer el trabajo conjunto con Estados Unidos y otros actores internacionales que se encuentran implicados en la lucha contra las mafias.

Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacaron la revisión de proyectos en sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento institucional y las medidas de seguridad aplicadas para transformar regiones afectadas por la criminalidad. Se resaltó también la consolidación de alianzas internacionales, las cuales resultan esenciales para impulsar respuestas integrales y sostenibles.

Entre los logros más llamativos de la gestión De la Espriella se presentaron datos del primer mes de mandato, periodo en el que se reportó la aprobación de más de 41 extradiciones, incluyendo la de jefes de narcoestructuras como Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Asimismo, en la discusión se abordó la derogatoria de la resolución 006 de 2015 que prohibía el uso de glifosato por aspersión aérea en cultivos, aunque se precisó que esta medida no significa la reanudación inmediata de estas operaciones.

Por último, se abordó la posible inclusión de Colombia en el denominado Escudo de las Américas, un bloque de seguridad impulsado por Estados Unidos. Todos estos temas, según la Cancillería, evidencian la apuesta estatal por cooperar internacionalmente y avanzar hacia territorios más seguros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales avances discutidos por Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito?

Entre los avances destacados en el encuentro, de acuerdo con la información oficial, se mencionó el progreso en la sustitución de cultivos ilícitos, la aprobación de más de 41 extradiciones lideradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella y la revisión de proyectos centrados en la transformación de territorios con presencia de crimen organizado y cultivos ilegales.

¿Qué es la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y cuál es su función en Colombia?

La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) es una agencia internacional encargada de supervisar temas como la lucha contra las drogas ilícitas, el crimen organizado y el fortalecimiento de la justicia. En Colombia, su papel incluye la medición de cultivos ilegales, apoyo en políticas de sustitución y colaboración para fortalecer esfuerzos de seguridad estatal.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.