Por: EL PILON SA

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La recuperación del balneario Hurtado y la ronda hídrica del río Guatapurí en Valledupar avanza a buen ritmo, según reportó la Alcaldía municipal. Durante las tres semanas más recientes, la intervención ha alcanzado cerca del 50 % de ejecución, conforme a lo informado por la administración local, e involucra acciones coordinadas de limpieza, reordenamiento, capacitación y vigilancia en una de las zonas turísticas más emblemáticas de la región.

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El secretario de Gobierno de Valledupar, Félix Valera, detalló que este proceso comenzó con un cierre completo del balneario, medida que prohíbe temporalmente el ingreso de visitantes y bañistas mientras se adelantan trabajos ambientales, recuperación del espacio público y mitigación de riesgos. Valera puntualizó que aunque el balance institucional refleja un avance importante, el mayor logro hasta el momento es la concertación con comerciantes y vendedores, quienes participaron activamente en el retiro voluntario de terrazas y estructuras no autorizadas que alteraban la zona cercana al río: “La mayoría de terrazas o superficies artificiales que ellos mismos habían creado… ellos mismos las han retirado voluntariamente”, explicó el funcionario.

La limpieza y restauración de la cobertura vegetal también ha sido relevante. De acuerdo con la Alcaldía, más de 15 árboles han sido erradicados y se han realizado 20 podas, enfocándose principalmente en vegetación seca o afectada que representaba un riesgo, como relató Valera: “Ciudad Verde… ha logrado erradicar aquellos árboles inertes que no solamente le daban una mala presentación al río, sino que colocaban en riesgo la vida de las personas”. Los árboles con enfermedades reciben tratamiento fitosanitario, es decir, técnicas que previenen y combaten plagas y enfermedades para mejorar la salud vegetal y la seguridad de quienes frecuentan el balneario.

Otro aspecto destacado ha sido el retiro total de carpas, polisombras y plásticos que ocupaban el espacio público y visual del balneario Hurtado. Según Valera, esto ha contribuido a que las familias empiecen a disfrutar nuevamente de espacios más limpios y organizados; sin embargo, la Alcaldía reconoce que persiste el reto de lograr un uso adecuado del espacio por parte de negocios que extienden mobiliario más allá de los límites permitidos.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) brindaron 10 horas de capacitación a comerciantes en higiene y control de calidad de alimentos. El objetivo, indicó Valera, es garantizar que el balneario siga siendo fuente de ingresos, pero cumpliendo estándares de seguridad, higiene y orden. Adicionalmente, la Secretaría de Salud acompaña estos esfuerzos para optimizar el procesamiento de alimentos en los restaurantes del sector.

Durante el cierre, la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte ejecutan operativos para controlar el acceso y mejorar la señalización de parqueaderos, procurando la seguridad vial y peatonal en la zona. El Decreto 0675 de 2026 sostiene que corresponde a la administración mantener la señalización, coordinar la vigilancia y realizar inspección continua, así como fomentar campañas de educación ambiental para cuidar el río Guatapurí. Finalmente, como parte del plan de largo plazo, la Alcaldía planea conformar “guardianes del río” y buscar apoyo de universidades locales con programas de ingeniería ambiental, a fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar este importante afluente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene cerrado el balneario Hurtado en Valledupar?

El balneario Hurtado permanece cerrado al público debido a una intervención integral liderada por la Alcaldía de Valledupar, que busca recuperar la ronda hídrica del río Guatapurí. Las medidas incluyen trabajos de limpieza, reordenamiento de espacio público, manejo de árboles y control de accesos para garantizar tanto la seguridad ambiental como la de los visitantes. El objetivo es culminar la restauración en condiciones óptimas antes de reabrir el acceso.

¿Qué incluye la capacitación de SENA a comerciantes del balneario Hurtado?

La capacitación impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a los comerciantes del balneario Hurtado abordó temas de higiene y control de calidad de alimentos. Durante 10 horas, los participantes recibieron formación en buenas prácticas de manipulación y procesamiento que les permitirá asegurar condiciones sanitarias adecuadas y responder a las normativas exigidas por la Secretaría de Salud para quienes ofrecen servicios gastronómicos en la zona intervenida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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