Por: EL PILON SA

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El miércoles 2 de septiembre, varias colectivas feministas de Valledupar están convocando a un plantón frente a la sede de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en las inmediaciones del Parque de la Vida. La movilización, respaldada por distintos colectivos y ciudadanía organizada, tiene como objetivo exigir una referencia explícita a las niñas en las políticas, rutas de protección y comunicaciones de la entidad, en medio de la controversia nacional surgida por la decisión del ICBF de usar “niñez” como término general e, implícitamente, omitir “niñas” de su lenguaje institucional.

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La inquietud de estas colectivas nació tras conocer, a través de redes sociales y medios como EL PILÓN, la directriz emanada del ICBF sobre el uso de un lenguaje supuestamente incluyente, pero que para ellas invisibiliza las problemáticas particulares que enfrentan las niñas. Shairick Neira, vocera de ReEvolución Feminista, enfatizó que nombrar a las niñas va más allá de una discusión semántica. Según Neira, “hay violencias que solamente las atraviesan a ellas”, entre ellas la mutilación genital femenina, embarazos no deseados y matrimonios forzados. La vocera reiteró que proteger los derechos de la niñez implica visibilizar las experiencias de las niñas, quienes pueden estar expuestas a violencias de género específicas.

Ante los señalamientos, la directora nacional del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que el uso del término “niñez” no significa omitir ni desconocer a las niñas. Restrepo expuso que ni la Constitución Política, ni el Código de Infancia y Adolescencia, ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño, exigen que el ICBF mencione obligatoriamente “niños, niñas y adolescentes” en todas sus comunicaciones oficiales. Para la funcionaria, la categoría “niñez” engloba a todos los menores de edad y no lleva implícita la exclusión de ningún grupo.

Sin embargo, voces críticas afirman que distinguir y nombrar a niñas, niños y adolescentes permite dimensionar problemas específicos y crear respuestas institucionales con enfoque diferencial. La escritora Cynthia Enloe, citada en el texto, advierte que no evidenciar las realidades de género en el lenguaje refuerza patrones machistas, como ocurre en el caso de los matrimonios infantiles, que en casi su totalidad afectan a las niñas a nivel mundial.

En el contexto colombiano, la Ley 2447 de 2025 denominada “Son niñas, no esposas” prohibió los matrimonios y uniones tempranas en los que participen personas menores de 18 años. Por eso, la protesta cobra relevancia: las colectivas urgen que, al avanzar en marcos normativos protectores, también el lenguaje institucional permita identificar y proteger a las niñas frente a estas violencias. El plantón busca así posicionar la voz de las niñas y recordar que una política pública integral inicia por nombrarlas y visibilizarlas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante mencionar explícitamente a las niñas en las comunicaciones del ICBF?

Mencionar de forma explícita a las niñas permite visibilizar las realidades y problemáticas únicas a las que se enfrentan, desde la mutilación genital hasta los embarazos y matrimonios forzados. Según la vocera de ReEvolución Feminista, omitirlas en el discurso institucional puede traducirse en falta de protección e invisibilidad de sus derechos, lo que, de acuerdo con las colectivas feministas, resta eficacia a las políticas públicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

¿Qué implica el término “niñez” y por qué hay debate sobre su uso?

El ICBF sostiene que “niñez” es una categoría incluyente que agrupa a todos los niños y niñas menores de edad, sin discriminar entre géneros. Sin embargo, varias colectivas y expertos consideran que el uso de “niñez” de manera genérica puede invisibilizar las experiencias particulares de las niñas, cuyo reconocimiento resulta clave para prevenir y responder a violencias de género, como lo señala la escritura académica y activista Cynthia Enloe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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